Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.11.2021 10:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.11.2021 10:25
    ABONE OL

    Nikah günü tarihi nasıl alınır 2021? Nereye başvurulması gerekiyor? Nikah tarihi kaç ay önceden alınır? Başvuru ücreti...

    Evlenmek isteyen binlerce çift Nikah günü tarihi nasıl alınır 2021? Nereye başvurulması gerekiyor? sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sevdiği kişi ile hayatını birleştirmek ve aile kurmak isteyenlerin belirli bir tarihten önce ilgi yerlere giderek başvuru yapması gerekiyor ve gerekli evrakları da ulaştırması bu konuda büyük önem taşıyor. Bu sürecin nasıl ilerlediği merak edilenler arasında yer alıyor. Peki Nikah tarihi kaç ay önceden alınır? İşte konuya dair tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    Nikah günü tarihi nasıl alınır 2021?

    Nikah günü tarihi nasıl alınır 2021? Nereye başvurulması gerekiyor? Nikah tarihi kaç ay önceden alınır? Başvuru ücreti ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Birbirini seven ve aile olmak isteyen binlerce çiftin hayatındaki en önemli süreçlerden biri evlilik oluyor ve nikah tarihi almak isteyenler konuya dair tüm bilgileri merak ederek sıklıkla araştırıyor. İşte detaylar...

    NİKÂH TARİHİ NASIL ALINIR?

    Evlenmeye karar veren ve nikâh günü almak isteyen çiftler öncelikle ikamet ettiği belediyeye başvuru yapması gerekir. Yapılan başvuruda belediye yetkilileri alınan evlilik talebi üzerine gerekli evrakları bir kart halinde yazarak talep edecektir.

    Bu evraklar toplanıp belediyeye getirildikten sonra ise resmi olarak nikâh tarihi alma işlemi gerçekleşmiş olacak. Belediye müsait günler arasında size seçenekler sunacak ve seçiminize göre nikâh gününü almış olacaksınız.

    Nikâh tarihi için ilk müracaatı erkek ya da kadın tek başına giderek de yapabilmektedir.

    NİKÂH İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

    Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı
    Aile Hekiminden Onaylı Evlilik İşlemleri İçin Sağlık Raporu. (ASM Sağlık Ocağı, Devlet Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniği, İlçe Sağlık Müdürlükleri.) alınabilir.
    5'er adet ön cepheden çekilmiş VESİKALIK fotoğraf. (Biyometrik fotoğraf geçerli değildir.)

        Nüfus kayıt örneği İkametgâh belgesi
        Evlenme beyannamesi (Başvuru sırasında doldurmanız için verilen belge)
        Evlenme ehliyet belgesi (Bu belgeyi nüfus müdürlüklerinden temin edebilirsiniz.)

        NİKAH BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        Nikah işlem ücretleri, başvurulan belediye, nikah salonunun kapasitesi, dış nikahsa gidilecek mekanın türü, düğünün hafta içi ya da hafta sonu olması gibi çeşitli faktörlere göre farklılık gösterebiliyor.

        Örneğin; İstanbul'da hafta içinde gerçekleşen nikahlar için nikah salonu ücreti ortalama 200-300 TL, hafta sonu ve tatillerde gerçekleşen nikahlar için ise 400-600 TL civarında.

        Bu ücretler genellikle hizmet bedeli, dosya ücreti ve evlilik cüzdanı maliyeti gibi masrafları da kapsıyor. Net ücretleri başvuruda bulunacağın kurumun web sitesinden nikah ücreti ne kadar diye araştırman yerinde olacaktır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Türkiye Ata’sını anıyor! Saat 9’u 5 geçe hayat durdu!
        Haberler Güncel Nikah günü tarihi nasıl alınır 2021? Nereye başvurulması gerekiyor? Nikah tarihi kaç ay önceden alınır? Başvuru ücreti...
            SON DAKİKA