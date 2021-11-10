Nikah günü tarihi nasıl alınır 2021? Nereye başvurulması gerekiyor? Nikah tarihi kaç ay önceden alınır? Başvuru ücreti ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Birbirini seven ve aile olmak isteyen binlerce çiftin hayatındaki en önemli süreçlerden biri evlilik oluyor ve nikah tarihi almak isteyenler konuya dair tüm bilgileri merak ederek sıklıkla araştırıyor. İşte detaylar...
NİKÂH TARİHİ NASIL ALINIR?
Evlenmeye karar veren ve nikâh günü almak isteyen çiftler öncelikle ikamet ettiği belediyeye başvuru yapması gerekir. Yapılan başvuruda belediye yetkilileri alınan evlilik talebi üzerine gerekli evrakları bir kart halinde yazarak talep edecektir.
Bu evraklar toplanıp belediyeye getirildikten sonra ise resmi olarak nikâh tarihi alma işlemi gerçekleşmiş olacak. Belediye müsait günler arasında size seçenekler sunacak ve seçiminize göre nikâh gününü almış olacaksınız.
Nikâh tarihi için ilk müracaatı erkek ya da kadın tek başına giderek de yapabilmektedir.
NİKÂH İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?
Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı
Aile Hekiminden Onaylı Evlilik İşlemleri İçin Sağlık Raporu. (ASM Sağlık Ocağı, Devlet Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniği, İlçe Sağlık Müdürlükleri.) alınabilir.
5'er adet ön cepheden çekilmiş VESİKALIK fotoğraf. (Biyometrik fotoğraf geçerli değildir.)