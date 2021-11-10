Nikah günü tarihi nasıl alınır 2021? Nereye başvurulması gerekiyor? Nikah tarihi kaç ay önceden alınır? Başvuru ücreti...

Nüfus kayıt örneği İkametgâh belgesi

Evlenme beyannamesi (Başvuru sırasında doldurmanız için verilen belge)

Evlenme ehliyet belgesi (Bu belgeyi nüfus müdürlüklerinden temin edebilirsiniz.)

NİKAH BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Nikah işlem ücretleri, başvurulan belediye, nikah salonunun kapasitesi, dış nikahsa gidilecek mekanın türü, düğünün hafta içi ya da hafta sonu olması gibi çeşitli faktörlere göre farklılık gösterebiliyor.

Örneğin; İstanbul'da hafta içinde gerçekleşen nikahlar için nikah salonu ücreti ortalama 200-300 TL, hafta sonu ve tatillerde gerçekleşen nikahlar için ise 400-600 TL civarında.

Bu ücretler genellikle hizmet bedeli, dosya ücreti ve evlilik cüzdanı maliyeti gibi masrafları da kapsıyor. Net ücretleri başvuruda bulunacağın kurumun web sitesinden nikah ücreti ne kadar diye araştırman yerinde olacaktır.