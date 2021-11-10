KYK burs başvuruları ne zaman bitiyor? KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? KYK burs başvuruları nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu burs başvuru süresinin uzatıldığını açıklayınca henüz işlemlerini tamamlamamış olanlar nasıl ve nereden yapıldığını sorgular oldu. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü bursu geri ödemesiz ve aylık olarak ödeniyor, işte detaylar...
KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
KYK burs ve kredi başvurularının 5-8 Kasım tarihleri arasında alınacağı açıklanmıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Gençlerimizin taleplerini duyduk. GSB burs ve öğrenim kredisi başvurularını 10 Kasım Çarşamba saat 23:59 uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.
KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sonuçlarla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 2021 KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih şimdilik belli değil.
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Bütün öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
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