Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.11.2021 11:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.11.2021 11:20
    ABONE OL

    Efsane Cuma ne zaman 2021? Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlıyor? Black Friday indirimi ülkemizde hangi tarihte?

    Alışveriş çılgınları tarafından Efsane Cuma ne zaman 2021? Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlıyor? Sorularının yanıtları araştırılır oldu. Her sene Kasım ayı başladığında bu konuyla ilgili araştırmalar da hız kazanıyor. Dünya ülkelerinde başlayan ve daha sonra ülkemizde de popüler hale gelen Çılgın Cuma, Black Friday, Efsane Cuma isimleri verilen bu özel günde gıdadan teknolojiye, giyimden beyaz eşyaya daha pek çok kategoriden mağazalarda büyük indirimler yapılıyor ve şimdiye kadar en fazla oranda oluyor. Peki Black Friday indirimi ülkemizde hangi tarihte? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Efsane Cuma ne zaman 2021? Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlıyor? Black Friday indirimi ülkemizde hangi tarihte?

    Efsane Cuma ne zaman 2021? Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlıyor? Black Friday indirimi ülkemizde hangi tarihte? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılıyor. Alışveriş tutkunları her yıl bu fırsatları bekliyor ve ürünlerde yılın en büyük indirimi yapılıyor. Kasım ayının ortalarına doğru yaklaşırken Efsane Cuma indirimlerinin hangi gün yapılacağı merak konusu oldu. İşte tüm bilgiler...

    EFSANE CUMA NE ZAMAN 2021?

    Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Black Friday 2021 yılında 26 Kasım Cuma tarihine denk geliyor.

    BLACK FRIDAY NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI? HANGİ TARİHTE KUTLANIYOR?

    Türkiye'de "Muhteşem Cuma" olarak da bilinen Black Friday, Şükran Günü'nden bir sonraki günü tanımlamak için kullanılan gündür. Türkçesi Kara Cuma olan bugün, her yıl, her kasım ayının dördüncü perşembe gecesi başlar ve 1952 yılından beri Amerika'da Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilir. Mağazalar yıl boyunca yapmadıkları kadar indirim yapar. Erkenden açılır ve geç kapanır. İnsanlar Şükran Günü ile hafta sonu tatilini birleştirerek daha fazla alışveriş yapar.

    Çoğu insanın çılgınca alışveriş yaptığı bugüne neden Black Friday deniliyor? Bu sorunun tek bir cevabı yok aslında. Ortaya atılmış birkaç iddia mevcut. İlk olarak; 24 Eylül 1869 tarihinde Wallstreet'te çalışan iki iş insanı Jay Gould ve Jim Fisk'in neden olduğu borsa krizine dayanıyor. İki arkadaş, borsadaki değerini arttırmak için ABD'den alabilecekleri kadar altını alarak borsada bir panik dalgası yarattılar. Bu değişim bir anda, birçok ABD vatandaşını mahvetti. Gazetelerde ülkenin içinde bulunduğu durumu özetlemek adına "Black Friday" adını kullandı.

        Bir sonraki iddia ise;

        1800'lerin sonuna doğru, mağazalar şükran gününden sonraki gün indirim yapmasıyla başlar. Daha sonra bu indirimler her sene sistematik bir şekilde yapılmaya devam eder.

        1920'lerde gelenekselleşmeye başlar. 1961'de ise çokta hoş olmayan görüntülere sahne olan Şükran Günü sonrası indirimi, Black Friday olarak anılması polisler tarafından kullanılmasıyla başlar.

        Black Friday olarak anılmasının sebebi, o gün oluşan alışveriş hacmi, trafik kazaları ve hatta insanlar arasındaki şiddet gibi birçok durum bu ismin kullanılması neden oldu. Polisler, şehir merkezindeki ve alışveriş alanlarındaki, yaya ve otomobil trafiğini tanımlamak için bu ismi kullandı.

        1950'lerde insanlar şükran gününden bir gün sonra hafta sonu tatilini uzatmak için hasta olduklarını söyleyerek izinler almaya başladılar. Mağazalarında açık olduğunu bilen insanlar çılgınca alışveriş yapmaya çoktan başlamışlardı. Şirketler, kimlerin yasal olarak hasta olduğunu tespit etmek yerine o günü ücretli tatil olarak eklediler. Yani Black Friday, tarihi adını almadan çok önce yoğun bir alışveriş günüydü.

        Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük indirimlerin olduğu Black Friday'da firmalar diğer zamanlara kıyasla daha büyük kampanyalar yapıyor. Giysilerden, teknolojik ürünlere, hatta otomobillere bile yansıyan Black Friday'da mağazalar çok erken saatte açılıp ve geç saatte kapanıyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Taksim’de Atatürk’ü anma töreninde CHP’liler şok yaşadı
        Haberler Güncel Efsane Cuma ne zaman 2021? Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlıyor? Black Friday indirimi ülkemizde hangi tarihte?
            SON DAKİKA