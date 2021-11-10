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    • 10.11.2021 12:18
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    DJ Gezgin Mehmet Karahan kimdir, kaç yaşında, nereli? DJ Gezgin hangi radyoda? Müge Anlı olayındaki son gelişmeler...

    Özellikle ATV’nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’i yakından takip eden izleyiciler DJ Gezgin Mehmet Karahan kimdir, kaç yaşında, nereli? DJ Gezgin hangi radyoda? Sorularına yanıt aramaya başladı. Herkesi sarsan olay ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor ve programda tüm detaylarıyla işleniyor. Müge Anlı’da işlenen Tüm Türkiye’yi şoke eden ve detaylar geldikçe de tüyleri ürperten DJ Gezgin Mehmet Karahan olayındaki son gelişmeler merak konusu oldu, katilin kim olduğu, yakalanıp yaklanmadığı merak edildi. İşte tüm ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    DJ Gezgin Mehmet Karahan kimdir, kaç yaşında, nereli?

    DJ Gezgin Mehmet Karahan kimdir, kaç yaşında, nereli? DJ Gezgin hangi radyoda? Müge Anlı olayındaki son gelişmeler neler? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ablası Fatma Karadağ'ın başvurusu üzerine Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenmeye başlanan olay ile ilgili kan donduran gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gündemde en merak edilen olaylar arasında yer alıyor ve katilin bulunması bekleniyor. Peki DJ Gezgin Mehmet Karahan'ın katili kim? İşte son detaylar...

    MÜGE ANLI DJ GEZGİN MEHMET KARAHAN OLAYI NEDİR?

    Dj Gezgin olarak bilinen Mehmet Karahan'dan uzun süre haber alınamıyordu. Abla Fatma Karadağ söz konusu olay sonucunda kardeşini bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu.

    Karahan'ın öldürüldüğü düşünülen bölgede bir kafatası bulunması olayları daha da derinleştirdi. Yapılacak araştırma sonrası kafatasının Mehmet Karahan'a ait olup olmadığı ortaya çıkacak.

    Manisa'da yaşayan Mehmet Karahan, 4 yıl önce kayıplara karıştı. O günden sonra kendisinden haber alınamayan Karahan için kardeşi 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına başvuruda bulundu.

        Kardeşinin para mevzusu yüzünden dövülerek öldürüldüğünü iddia eden Fatma Karadağ, bunu yapan kişinin ise bir dönem birlikte yaşadığı eski sevgilisi olduğunu öne sürdü.

        Yaşanılanları "Kardeşimi öldürdükten sonra çiçekli pijamalarımı giydirdi. Tuvalete oturttu. Kokmasın diye her gün banyoda yıkadı. İçeriye de oda parfümü sıkıyordu. Beni bir süre evden dışarı gönderdi. O sırada kardeşimi halıya sarıp gömmüş." sözleriyle dile getiren Karadağ, evde zorla tutulduğunu, korktuğu için bu gerçekle yaşamak zorunda kaldığını ifade etti.

        Aileyi yakından tanıyan görgü tanıkları, Fatma Karadağ ile ilgili soru işareti bırakan açıklamalarda bulundu. 4 çocuğu olan Fatma Karadağ'ın evliyken Cemal'le kaçtığı resmi nikahlı eşinin de üzüntüden öldüğü söylendi. Fatma Karadağ'ın kızı Rukiye de iddiaları doğrular nitelikte açıklamalarda bulundu. Rukiye, bu cinayette annesinin de parmağı olduğunu ve annesinin dolandırıcı olduğunu söyledi.

        İsmini vermek istemeyen bir başka görgü tanığı da Fatma'yla hastanede tanıştıklarını, Cemal Durmaz'ın hastanedeki banyo görüntüleriyle kadınlara şantaj yaptığını iddia etti. Söz konusu iddialara göre, Cemal Durmaz ve Fatma Karadağ birlikte hareket ederek birçok kişiyi dolandırdı.

        MEHMET KARAHAN İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER!

        Fatma Karadağ'ın açıklamaları ardından önemli bir gelişme yaşandı. Programa bağlanan tanıklardan biri Mehmet Karahan'ın bulunduğu bölgede bir kafatası bulunduğunu bildirdi. Kafatasının Mehmet Karahan'a ait olma ihtimali üzerinde duran yetkililer, olayın çözülmesi için harekete geçti.

        Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen DJ Gezgin'in ölümünde sır perdesi aralanmak üzere.Karadağ, eski sevgilisi Cemal Durmaz'ı suçladı.İşkenceyle ilgili çelişkili ifadeler yeğen Alim Karadağ'ı cinayetin kilit ismi haline getirdi.Cinayetin kokmaması için buz kalıpları kullanıldığı iddiası da tüyler ürpertti.
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        Haberler Güncel DJ Gezgin Mehmet Karahan kimdir, kaç yaşında, nereli? DJ Gezgin hangi radyoda? Müge Anlı olayındaki son gelişmeler...
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