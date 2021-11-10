DJ Gezgin Mehmet Karahan kimdir, kaç yaşında, nereli? DJ Gezgin hangi radyoda? Müge Anlı olayındaki son gelişmeler neler? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ablası Fatma Karadağ'ın başvurusu üzerine Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenmeye başlanan olay ile ilgili kan donduran gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gündemde en merak edilen olaylar arasında yer alıyor ve katilin bulunması bekleniyor. Peki DJ Gezgin Mehmet Karahan'ın katili kim? İşte son detaylar...
MÜGE ANLI DJ GEZGİN MEHMET KARAHAN OLAYI NEDİR?
Dj Gezgin olarak bilinen Mehmet Karahan'dan uzun süre haber alınamıyordu. Abla Fatma Karadağ söz konusu olay sonucunda kardeşini bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu.
Karahan'ın öldürüldüğü düşünülen bölgede bir kafatası bulunması olayları daha da derinleştirdi. Yapılacak araştırma sonrası kafatasının Mehmet Karahan'a ait olup olmadığı ortaya çıkacak.
Manisa'da yaşayan Mehmet Karahan, 4 yıl önce kayıplara karıştı. O günden sonra kendisinden haber alınamayan Karahan için kardeşi 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına başvuruda bulundu.