Yarın okullar tatil mi son dakika? 10 Kasım'da açık olan yerler! Noter, belediye ve kaymakamlıklar, PTT, kargo, banka, eczane, hastane...

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne geri sayım devam ederken milyonlarca vatandaş 10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığını, okulların durumunu ve banka gibi işyerlerinin açık olup olmayacağını merak ediyor. Bu yıl 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Çarşamba gününe denk geliyor. Dolayısıyla hafta içi resmi kurumlarda, devlet dairelerinde işi olanlar araştırmalar yapıyor. Peki; Yarın okullar tatil mi son dakika? İşte 10 Kasım'da açık olan yerler! Noter, belediye ve kaymakamlıklar, PTT, kargo, banka, eczane, hastane...
YARIN OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil değildir. Bu nedenle okullarda yüz yüze eğitim devam edecektir. Öğrenciler 10 Kasım Çarşamba günü tam gün eğitim görecek.
10 KASIM'DA AÇIK OLAN YERLER!
10 Kasım resmi tatil olmamasından ötürü devlet daireleri, resmi kurumlar açık olacaktır. Bankalar, kargo şubeleri, eczane ve hastaneler, kaymakamlık ve belediyeler, noterler 10 Kasım'da normal çalışma düzeninde devam edecek.