Yarın okullar tatil mi son dakika? 10 Kasım'da açık olan yerler! Noter, belediye ve kaymakamlıklar, PTT, kargo, banka, eczane, hastane...

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne geri sayım devam ederken milyonlarca vatandaş 10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığını, okulların durumunu ve banka gibi işyerlerinin açık olup olmayacağını merak ediyor. Bu yıl 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Çarşamba gününe denk geliyor. Dolayısıyla hafta içi resmi kurumlarda, devlet dairelerinde işi olanlar araştırmalar yapıyor. Peki; Yarın okullar tatil mi son dakika? İşte 10 Kasım'da açık olan yerler! Noter, belediye ve kaymakamlıklar, PTT, kargo, banka, eczane, hastane...