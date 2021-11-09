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    • Güncel
    • 09.11.2021 19:59
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    • 09.11.2021 20:01
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    Yarın okullar tatil mi son dakika? 10 Kasım'da açık olan yerler! Noter, belediye ve kaymakamlıklar, PTT, kargo, banka, eczane, hastane...

    10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yarın okulların ve iş yerlerinin kapalı olup olmayacağı merak ediliyor. Vatandaşlar 10 Kasım'da açık ve kapalı olan kurumları araştırıyor. Özellikle bankada, noterde, kargoda, PTT'de, eczane ve hastanelerde işi olanlar konuya ilişkin bilgileri öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Peki 10 Kasım'da noter, kaymakamlık ve belediyeler, PTT, kargo, banka, eczane, hastaneler açık mı, kapalı mı? Yarın okullar tatil mi son dakika? İşte cevapları...

    Yarın okullar tatil mi son dakika? 10 Kasım’da açık olan yerler!

    10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne geri sayım devam ederken milyonlarca vatandaş 10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığını, okulların durumunu ve banka gibi işyerlerinin açık olup olmayacağını merak ediyor. Bu yıl 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Çarşamba gününe denk geliyor. Dolayısıyla hafta içi resmi kurumlarda, devlet dairelerinde işi olanlar araştırmalar yapıyor. Peki; Yarın okullar tatil mi son dakika? İşte 10 Kasım'da açık olan yerler! Noter, belediye ve kaymakamlıklar, PTT, kargo, banka, eczane, hastane...

    YARIN OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

    10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil değildir. Bu nedenle okullarda yüz yüze eğitim devam edecektir. Öğrenciler 10 Kasım Çarşamba günü tam gün eğitim görecek.

    10 KASIM'DA AÇIK OLAN YERLER!

    10 Kasım resmi tatil olmamasından ötürü devlet daireleri, resmi kurumlar açık olacaktır. Bankalar, kargo şubeleri, eczane ve hastaneler, kaymakamlık ve belediyeler, noterler 10 Kasım'da normal çalışma düzeninde devam edecek.

        10 KASIM'DA NE YAPILIR?

        10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilmektedir. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önündeki bayraklar hariç, Türkiye'deki tüm resmi binalarda ve ülkenin dış temsilciliklerde bayraklar, yas göstergesi olarak yarıya indirilir. Anıtkabir'de bulunan bayraklar diğer günlerde hiçbir sebeple yarıya indirilmez. Bayrağın sürekli çekili bulunmadığı yerlerde, bayrak önce göndere çekilir; daha sonra da yarıya indirilir.

        10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA ŞİİRLERİ 2021

        10 Kasım Türküsü Şiiri (Fazıl Hüsnü Dağlarca)

        Atatürk! Anıtkabir devrimlerini söyler,

        Bozkır ovalarına, Erciyes'e Ağrı'ya,

        Ulusun egemen olduğunu

        Özgür olduğunu

        Haykıracağım haykıracağım işte,

        Senin sustuğunca!

        Yolunda yürüyeceğim Atatürk;

        Ana baba oğul kız,

        Dere tepe bucak köy,

        Yeryüzü yaşamalarımla değil

        Oralarda, Senin gittigince!

        Atatürk, taşıyacağım

        Çanakkale'de, Sakarya'da, Çankaya'da, al al,

        Senin taşıdığını;

        Yurdun gök ülküsü

        Dalgalanırken,

        Senin bayrağını yücelteceğim.

        Senin çıktığınca.

        10 Kasım Şiiri

        Sensiz 10 Kasım da, nasıl güleyim

        Ah çeker ağlarım, dertli yüreğim

        Albayrak yarıda, durur direğim

        Ulusun sensiz, gülmüyor Atam.

        Hazan geldi Atam, çiçekler soldu

        Her gün şehit geldi, millet kahroldu

        Şehit anaları saçların yoldu

        Ulusun sensiz, gülmüyor Atam.

        Güneşler tutuldu, ayda karardı

        Ağladı ulusun bahtı karardı

        10 Kasımda ulus sana ağladı

        Ulusun sensiz, gülmüyor Atam.

        Ordular ilk hedef, Akdeniz dedin

        Savaşın sonunda zafere erdin

        Sana yas tutuyor, şimdi milletin

        Ulusun sensiz, gülmüyor Atam.

        Gündüz güneş idin, gecede aydın

        Bütün devrimleri ülkeye yaydın

        On kasım da aramızdan ayrıldın

        Ulusun sensiz, gülmüyor Atam.

            Sen Varsın Atatürk'üm Her Şeyimizde Şiiri (M. Esat Tozkoparan)

            Bu gün yatağımdan hür kalkıyorsam

            Ekmeğim ak suyum berraksa,

            Ağaçlar çiçek açıyor

            Topraklar ısınabiliyorsa,

            Sesim gür çıkıyor

            Özgür özgür bakabiliyorsam,

            Sen varsın gözbebeklerimde

            Sen varsın Atatürk'üm sen varsın.

            Yazabiliyorsam gönlümce

            Okuyabiliyorsam...

            Kazabiliyorsam toprağımı

            Gün ışığında çapa kürek elde,

            Çalışabiliyorsam gece gündüz

            Ekip biçebiliyorsam dileğimce,

            Sen varsın yüreğimde

            Sen varsın Atatürk'üm sen varsın.

            Atatürk Şiir (Ülkü Duysak)

            Kalbimde büyük sevgin.

            Adın düşmez dilimden

            İzinden yürüyorum,

            "Türk'üm, doğruyum'' derken

            Sen büyük Türk, Atatürk!

            Aydınlık bir ufuksun

            Küçücük yüreğime,

            Sığmayan gururumsun.

            Atatürk Şiiri (Mehmet Necati Öngay)

            Bayrak yarıya çekilmiş,

            Atatürk'üm öldü diye,

            En son yaprak da dökülmüş,

            Atatürk'üm öldü diye

            Sürü yas tutmuş ovada,

            Kuşlar susmuşlar yuvada,

            Rüzgar esmez olmuş dağda,

            Atatürk'üm öldü diye.

            Irmaklar yaslı çağlamış,

            Ağaçlar sessiz ağlamış,

            Vatan karalar bağlamış,

            Atatürk'üm öldü diye

            Atamız Şiiri

            O sabah güneş başkaydı

            Sanki kimseye o eski sıcaklığını vermiyordu

            İşte o sabah herkesin yüzü soluktu

            Ağlıyorlardı...

            O sabah 1938 sabahı

            Saat tam dokuzu beş geçe

            Ulusumuzu kurtaran ATAMIZ

            Gözlerini kapattı, sonbahar yaprakları altında

            Her şey o sabah oldu, işte o sabah

                Atatürk'ü Gördüm Düşümde Şiiri (A. Rıza Ergüven)

                Sizler yaşadıkça çocuklarım

                Ben de yaşıyorum demek,

                İşte aranızdayım Ahmetler, Mehmetler'le,

                Sizler yaşadıkça çocuklarım

                Elele

                Yanınızdayım

                Sizler yaşadıkça çocuklarım

                Daha ferah içim,

                Gök daha geniş denizler daha geniş,

                Vatan ya vatan,

                Vatan sonsuzluktan gelmiş

                Sonsuzluğa açılan yol

                Vatan siz.

                Sizler yaşadıkça çocuklarım

                Bilin ki

                Ben de yaşarım,

                Bir sevinç düştü mü içinize

                Bir keder düştü mü içinize

                Bilin ki

                Aranızda ben varım.
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                Haberler Güncel Yarın okullar tatil mi son dakika? 10 Kasım'da açık olan yerler! Noter, belediye ve kaymakamlıklar, PTT, kargo, banka, eczane, hastane...
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