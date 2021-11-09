KYK burs başvurusu uzatıldı mı? KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır? 2021-2022 KYK burs ücreti ne kadar?

KYK burs başvurusu uzatıldı mı? KYK burs başvurusu ne zaman açıklanır? Burs ücreti ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Üniversite eğitimi gören öğrenciler için karşılıksız olarak verilen bu ödemeler maddi olarka rahat bir nefes alınmasını ve eğitimin aksamamasını sağlıyor. Kredi Yurtlar Kurumu tarafından başvuruları alınan KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu burs ve kredi başvuru süresiyle ilgili önemli bir açıklama geldi. İşte detaylar...

BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

KYK burs ve kredi başvurularının 5-8 Kasım tarihleri arasında alınacağı açıklanmıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Gençlerimizin taleplerini duyduk. GSB burs ve öğrenim kredisi başvurularını 10 Kasım Çarşamba saat 23:59 uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.