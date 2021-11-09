KYK burs başvurusu ne zaman açıklanır? 2021-2022 KYK burs başvuru sonuçları nereden, nasıl sorgulanır? Burs ücreti ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Üniversite eğitimi gören öğrenciler için karşılıksız olarak verilen bu ödemeler maddi olarka rahat bir nefes alınmasını ve eğitimin aksamamasını sağlıyor. Kredi Yurtlar Kurumu tarafından başvuruları alınan KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...
KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK bursları 2021 yılında 5-8 Kasım tarihleri arasında alınıyor. Başvurular 8 Kasım saat 23:59'da sona erdi. Sonuçlarla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 2021 KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih şimdilik belli değil.
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Bütün öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
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KYK BURSLARI NE KADAR?
2021 yılı KYK burs ve kredi ücretleri şöyle:
KYK Lisans burs ve kredi ücreti: 650 TL,
KYK Yüksek lisans burs ve kredi ücreti: 1300 TL,
KYK doktora burs ve kredi ücreti: 1950 TL
Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.