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    • 09.11.2021 07:53
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    KYK burs başvurusu ne zaman açıklanır? 2021-2022 KYK burs başvuru sonuçları nereden, nasıl sorgulanır? Burs ücreti...

    Yüzbinlerce üniversite öğrencisi için büyük önem taşıyan KYK burs başvurusu ne zaman açıklanır? Her yıl ihtiyaç sahibi olan ve belirtilen şartları taşıyan kişilere Kredi Yurtlar Kurumu tarafından geri ödemesiz olarak her ya ücret ödeniyor ve böylece maddi yönden eğitimini daha rahat alması amaçlanıyor. E-devlet üzerinden alınan başvurular dün gece itirbariyle sona erdi ve gözler Kredi Yurtlar Kurumu'na çevrildi. Peki KYK burs başvurusu sonuçları için tarih verildi mi? 2021-2022 KYK burs başvuru sonuçları nereden, nasıl sorgulanır?

    takvim.com.tr
    KYK burs başvurusu ne zaman açıklanır?

    KYK burs başvurusu ne zaman açıklanır? 2021-2022 KYK burs başvuru sonuçları nereden, nasıl sorgulanır? Burs ücreti ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Üniversite eğitimi gören öğrenciler için karşılıksız olarak verilen bu ödemeler maddi olarka rahat bir nefes alınmasını ve eğitimin aksamamasını sağlıyor. Kredi Yurtlar Kurumu tarafından başvuruları alınan KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...

    KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    KYK bursları 2021 yılında 5-8 Kasım tarihleri arasında alınıyor. Başvurular 8 Kasım saat 23:59'da sona erdi. Sonuçlarla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 2021 KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih şimdilik belli değil.

    KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Bütün öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

    Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

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    KYK BURSLARI NE KADAR?

    2021 yılı KYK burs ve kredi ücretleri şöyle:
    KYK Lisans burs ve kredi ücreti: 650 TL,
    KYK Yüksek lisans burs ve kredi ücreti: 1300 TL,

    KYK doktora burs ve kredi ücreti: 1950 TL

    Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

        KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?

        Ön lisans öğrencileri,
        Lisans öğrencileri,
        İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
        Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
        ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
        Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
        burstan yararlanabilmektedir.
        Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

        KİMLER KYK BURSU ALAMAZ?

        Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

        2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

        Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
        Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
        Yabancı uyruklu öğrenciler,
        Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
        Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
        Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
        Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
        Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
        Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,
        burstan yararlanamazlar.

        KYK BURSU NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE VERİLECEK?

        İlk defa burs ya da kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim ayı) normal öğrenim süresince ödeme yapılacak. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılacak.
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        Haberler Güncel KYK burs başvurusu ne zaman açıklanır? 2021-2022 KYK burs başvuru sonuçları nereden, nasıl sorgulanır? Burs ücreti...
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