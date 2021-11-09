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    • 09.11.2021 10:35
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    • 09.11.2021 10:35
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    İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs sonucu sorgulama ekranı! İBB bursu ne kadar, ne zaman ödenecek?

    Üniversite öğrencileri tarafından İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere karşılıksız olan burs miktarı için başvurular yapılmış ve yoğun ilgi gösterilmişti. 22 Ekim’de sona eren başvuruların ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki İBB burs sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı? İBB bursu ne kadar, ne zaman ödenecek? Konuya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

    İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs sonucu sorgulama ekranı! İBB bursu ne kadar, ne zaman ödenecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılıyor. Geri ödemesiz olarak verilen eğitim bursları öğrencilerin okul hayatında maddi olarak rahat etmesini sağlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen burs için başvurular 22 Ekim'de sona ermişti. Peki sonuçlar için tarih verildi mi? İşte ayrıntılar...

    İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    İBB burs sonuçları henüz açıklanmadı. 5 Ekim'de başlayan başvurular 22 Ekim'de sona ermişti. Burs sonuçlarının açıklanacağı tarih de duyurulmadı.

    Ancak son dakika gelişme yaşandığında haberimizde yer verilecektir. Öte yandan geçtiğimiz yıl başvuru sonuçları 10 Kasım'da açıklanmıştı. Bu yıl da yakın bir tarihte açıklanması bekleniyor. Burs başvuru sonucunuzu sorgulamak isterseniz aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

    İBB BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

    DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?

    Değerlendirmede, "Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterleri"ne göre yapılacak sıralama esas alınır.
    Eğitim yardımı, Değerlendirme Komisyonuyla karara bağlanacaktır.
    Eğitim yardımına başvuru esnasında istenen belgelerin eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir. Eksik evrak yüklenmesi durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

        İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI

        T.C. vatandaşı olmak
        Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *
        Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
        Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
        Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
        Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
        Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

        2021-2022 İBB BURSU NE KADAR?

        İBB bursu 2020-2021 döneminde 3 bin 200 TL olarak hesaplara yatmıştı. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde ise İBB burslarına zam gelmesi de bekleniyor. Ancak bursların ne kadar olacağına dair henüz bir açıklama gelmedi.

        İBB BURSU NE ZAMAN YATAR?

        İBB bursu 3 taksit halinde ödeniyor. Geçen sene İBB bursunun ilk taksiti 1.200 TL'lik kısmı Aralık ayında hesaplara yatmıştı. 2021 yılında da Aralık-Ocak döneminde İBB bursunun ilk taksitinin hesaplara yatması bekleniyor.

            İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSU NEDİR?

            İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendisi veya ailesi İstanbul'da ikamet eden ve burs başvuru koşullarını sağlayan lisans ve ön lisans öğrencilerine karşılıksız olarak verdiği eğitim desteğidir.
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