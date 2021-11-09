İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs sonucu sorgulama ekranı! İBB bursu ne kadar, ne zaman ödenecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılıyor. Geri ödemesiz olarak verilen eğitim bursları öğrencilerin okul hayatında maddi olarak rahat etmesini sağlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen burs için başvurular 22 Ekim'de sona ermişti. Peki sonuçlar için tarih verildi mi? İşte ayrıntılar...
İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İBB burs sonuçları henüz açıklanmadı. 5 Ekim'de başlayan başvurular 22 Ekim'de sona ermişti. Burs sonuçlarının açıklanacağı tarih de duyurulmadı.
Ancak son dakika gelişme yaşandığında haberimizde yer verilecektir. Öte yandan geçtiğimiz yıl başvuru sonuçları 10 Kasım'da açıklanmıştı. Bu yıl da yakın bir tarihte açıklanması bekleniyor. Burs başvuru sonucunuzu sorgulamak isterseniz aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?
Değerlendirmede, "Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterleri"ne göre yapılacak sıralama esas alınır.
Eğitim yardımı, Değerlendirme Komisyonuyla karara bağlanacaktır.
Eğitim yardımına başvuru esnasında istenen belgelerin eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir. Eksik evrak yüklenmesi durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.