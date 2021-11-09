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    • 09.11.2021 11:17
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    EKPSS 2022 ne zaman? EKPSS 2022 başvuru tarihleri belli oldu mu? Kimler katılabilir, başvuru şartlar neler?

    Gün içerisinde sıklıkla EKPSS 2022 ne zaman? EKPSS 2022 başvuru tarihleri belli oldu mu? Sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Bazı illerde EKPSS hazırlık kurslarının başladığının duyurulmasının ardından gündemde yoğun ilgi görmeye başladı ve sınava kimler katılabilir, başvuru şartları nelerdir? Sorgulamaları da yapılır oldu. Peki Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yılda iki kez gerçekleştirilen EKPSS 2022 başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    EKPSS 2022 ne zaman?

    EKPSS 2022 ne zaman? EKPSS 2022 başvuru tarihleri belli oldu mu? Kimler katılabilir, başvuru şartlar neler? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) gerçekleştirdiği Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın hangi tarihte gerçekleşeceği merak edilmeye başlandı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ile ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    EKPSS 2022 SINAVI NE ZAMAN?

    EKPSS 2022 sınav ve sınavı başvuru tarihi henüz paylaşılmadı. 2022 ÖSYM takviminin açıklanmasıyla 2022 sınavlarının tarihleri belli olacak.EKPSS 2 yılda bir uygulanan EKPSS en son 2020'de uygulandığından 2022 yılında EKPSS uygulanacak.

    EKPSS NEDİR?

    "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan "Protokol" hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.

        EKPSS'YE KİMLER GİREBİLİR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        26 Nisan 2020 tarihi içinde yapılması planlanan EKPSS için yönerge şu şekildedir. Ortaokul, lise, lisans, yüksek lisans eğitim seviyesine sahip olan ve %40 engeli olan bireyler giriş yapabilmektedir. ÖSYM üzerinden gerçekleştirilmekte olan bir sınavdır.

        Giriş aşaması içinde engeli olan bireylerin, engellerinin sağlık kurumları tarafından raporlanması ve tespiti gerekmektedir. Devlet kurumları içinde engel gözetilerek atama olması halinde yerleştirme yapılmaktadır.

        ÖSYM'nin resmi sitesi olan www.osym.gov.tr üzerinden başvurular gerçekleşmektedir. Başvuru aşamasında gerekli olan ayrıntılı bilgiler site içinde yer almaktadır. Yapılacak olan kura sistemi ile ilgili güncellemeler bulunmaktadır.

        %40 ve üzerinde yer alan engelli sağlık kurulunca verilmekte olan rapor gerekmektedir. Başvuru yapanlar için çalışamaz raporu gözetilmemektedir. Bunun yanı sıra 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sınava başvuru yapamamaktadır. Başvuru aşamasında raporların kanıtlanması ve engel durumunun gözetilmesi bulunmaktadır.
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        Haberler Güncel EKPSS 2022 ne zaman? EKPSS 2022 başvuru tarihleri belli oldu mu? Kimler katılabilir, başvuru şartlar neler?
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