EKPSS 2022 ne zaman? EKPSS 2022 başvuru tarihleri belli oldu mu? Kimler katılabilir, başvuru şartlar neler?

EKPSS'YE KİMLER GİREBİLİR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

26 Nisan 2020 tarihi içinde yapılması planlanan EKPSS için yönerge şu şekildedir. Ortaokul, lise, lisans, yüksek lisans eğitim seviyesine sahip olan ve %40 engeli olan bireyler giriş yapabilmektedir. ÖSYM üzerinden gerçekleştirilmekte olan bir sınavdır.

Giriş aşaması içinde engeli olan bireylerin, engellerinin sağlık kurumları tarafından raporlanması ve tespiti gerekmektedir. Devlet kurumları içinde engel gözetilerek atama olması halinde yerleştirme yapılmaktadır.

ÖSYM'nin resmi sitesi olan www.osym.gov.tr üzerinden başvurular gerçekleşmektedir. Başvuru aşamasında gerekli olan ayrıntılı bilgiler site içinde yer almaktadır. Yapılacak olan kura sistemi ile ilgili güncellemeler bulunmaktadır.

%40 ve üzerinde yer alan engelli sağlık kurulunca verilmekte olan rapor gerekmektedir. Başvuru yapanlar için çalışamaz raporu gözetilmemektedir. Bunun yanı sıra 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sınava başvuru yapamamaktadır. Başvuru aşamasında raporların kanıtlanması ve engel durumunun gözetilmesi bulunmaktadır.