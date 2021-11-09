EKPSS 2022 ne zaman? EKPSS 2022 başvuru tarihleri belli oldu mu? Kimler katılabilir, başvuru şartlar neler? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) gerçekleştirdiği Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın hangi tarihte gerçekleşeceği merak edilmeye başlandı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ile ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
EKPSS 2022 SINAVI NE ZAMAN?
EKPSS 2022 sınav ve sınavı başvuru tarihi henüz paylaşılmadı. 2022 ÖSYM takviminin açıklanmasıyla 2022 sınavlarının tarihleri belli olacak.EKPSS 2 yılda bir uygulanan EKPSS en son 2020'de uygulandığından 2022 yılında EKPSS uygulanacak.
EKPSS NEDİR?
"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan "Protokol" hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.