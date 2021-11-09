AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? Erişime açıldı mı? 2021-2022 güz dönemi AUZEF vize sınav yerleri belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.
AUZEF SINAVI NE ZAMAN 2021?
2021-2022 eğitim öğretim yılında açık öğretim programı uygulayan tüm üniversitelerde olduğu gibi İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönem ara sınavları yüz yüze 13-14 Kasım 2021 tarihlerinde yapılacak.
AUZEF GÜZ DÖNEMİ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Sınav yerlerine dair giriş bilgileri henüz paylaşılmadı ancak sınavdan yaklaşık 5 gün önce erişime açılması bekleniyor.Sınav yeri tercihleri 7-12 Ekim 2021 tarihleri arasında https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden yapıldı. Giriş belgeleri ise http://sinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile edinilecek.