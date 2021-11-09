10 Kasım’da okullar tatil mi? 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü’nde işyerleri açık mı olacak?

Her fani gibi 81 yıl önce ebediyete intikal etmiş, ama manevi varlığı, düşünceleri ve kutlu vasiyeti tertemiz millet vicdanında bayrak gibi dalgalanmaktadır"

Unutmadık, unutmayacağız güzel adam. Seni ve bizim tüm için yaptıklarını unutmadık, unutmayacağız, ruhun şad olsun.

"10 Kasım sabahının verdiği hüznü, Atatürk'ü daha iyi anlayarak yeniyorum."

"Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlarından biri olarak kalacaktır."

"Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu…"

"Atatürk, Türk Milleti' nin ruhunda Türk bayrağı gibi dalgalanan bir baştı."

"Çağımızda hiçbir isim Atatürk'ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır."

"Kasımda aşk başkadır çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır. 10 Kasım 193∞."

"Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın."

"Atam sen rahat uyu yolcusuyuz biz hürriyetin, Atam sen rahat uyu bekçisiyiz cumhuriyetin."

"Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır."