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    • Güncel
    • 09.11.2021 12:31
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    • 09.11.2021 12:37
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    10 Kasım’da okullar tatil mi? 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü’nde işyerleri açık mı olacak?

    Gündemde yoğun bir şekilde 10 Kasım’da okullar tatil mi? 10 Kasım resmi tatil mi? sorusunun yanıtı araştırma konusu oldu. Tüm illerden vatandaşlar yıl içerisindeki resmi tatilleri yakından takip ediyor ve 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü’nün de resmi tatil olup olmadığını, okulların ve işyerlerin açık olup olmayacağını merak ediyor. Tam 83 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk hayata gözlerini yumdu ve o yıldan bu yana her sene yas günü olarak ilan edilmiş ve ülkemizde Türk bayrağımız yarıya indiriliyor.

    takvim.com.tr
    10 Kasım’da okullar tatil mi?

    10 Kasım'da okullar tatil mi? 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde işyerleri açık mı olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Türk milletini yasa boğan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yarın 83'ü yılı ve her yıl olduğu gibi bayraklar yarıya inecek. Çalışan ve okuyan vatandaşlar ise bugünün resmi tatil olup olmadığını merak etmeye başladı. İşte tüm bilgiler...

    10 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?

    10 Kasım resmi tatil olmadığından okullar da açık olacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma ve iş takviminde 10-16 Kasım tarihleri arasından Atatürk haftası sebebiyle çeşitli etkinler düzenlenecek.

    10 KASIM İŞYERLERİ AÇIK OLACAK MI?

    Resmi Gazete içerisinde yer alan bilgilere göre 10 Kasım resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu nedenle tüm işyerleri kurum ve kuruluşlar bu tarihte açık olacak.

    10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

    10 Kasım resmi tatillerimiz arasında yer almamaktadır.

        Resmi tatil günleri aşağıdaki gibidir;

        1 Ocak Yılbaşı
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
        12 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi
        13 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün
        14 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün
        15 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün
        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
        15 Temmuz Demokrasi Bayramı
        19 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi
        20 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün
        21 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün
        22 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün
        23 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün
        30 Ağustos Zafer Bayramı
        28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
        31 Aralık Yılbaşı gecesi

        Not: Arifeler öğleden sonra tatildir.

        EN ANLAMLI 10 KASIM MESAJLARI!

        Aramızdan ayrılışının 81 yılını sevgi saygı ve özlemle anıyoruz Daima bizimlesin atam.

        Öldüğüm zaman atama en yakın yere gömsünler.Seni Rahmetle Anıyorum Atam.

        10 Kasım bir hüzün, Matem günü olsa da, Çalışmaya söz veririz, Atatürk`ün huzurunda.

        Gideli 81 yıl oldu Gün geçtikçe daha çok özlüyorum unutulmayacaksın atam.

        10 Kasım sabahı 09.05 bütün sirenler çaldı, bütün gözyaşları aktı, bütün herkes hazırda, sen hiç unutulmazsın çünkü sen Atatürk"sün…

        Her fani gibi 81 yıl önce ebediyete intikal etmiş, ama manevi varlığı, düşünceleri ve kutlu vasiyeti tertemiz millet vicdanında bayrak gibi dalgalanmaktadır"

        Unutmadık, unutmayacağız güzel adam. Seni ve bizim tüm için yaptıklarını unutmadık, unutmayacağız, ruhun şad olsun.

        "10 Kasım sabahının verdiği hüznü, Atatürk'ü daha iyi anlayarak yeniyorum."

        "Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlarından biri olarak kalacaktır."

        "Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu…"

        "Atatürk, Türk Milleti' nin ruhunda Türk bayrağı gibi dalgalanan bir baştı."

        "Çağımızda hiçbir isim Atatürk'ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır."

        "Kasımda aşk başkadır çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır. 10 Kasım 193∞."

        "Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın."

        "Atam sen rahat uyu yolcusuyuz biz hürriyetin, Atam sen rahat uyu bekçisiyiz cumhuriyetin."

        "Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır."

            10 KASIM ANLAM VE ÖNEMİ

            Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Ulu Önder Atatürk'ün çok sevdiği ülkesine ve hayata veda ettiği gündür 10 Kasım. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılır. 10-16 Kasım haftası; onun yurtseverliği, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda Atatürk'ün konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği Atatürk'ün anıldığı hafta olarak Türk halkı tarafından kutlanır. Atatürk'ün aramızdan ayrılığı gün, Anıtkabir ziyaret edilir, Ankara'da resmi tören yapılır. Her 10 Kasım'da Türkiye'de yaşam durur ve bayraklar yarıya indirilir.

            Sağlık durumu kötüye giden Atatük'e 1938 yılı başlarında siroz teşhisi konuldu ve Avrupa'dan doktorlar getirildi. Fakat tedaviler sonuç vermedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı saat 09:05'te İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Naaşı büyük bir törenle Ankara'ya uğurlandı ve Atatürk 21 Kasım 1938 günü Ankara'da büyük bir törenle Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. 15 yıl sonra da 10 Kasım 1953'te kendisi için yaptırılan Anıtkabir'de toprağa verildi.

            Her yıl 10-16 Kasım tarihleri arası Atatürk Haftası olarak kutlanır. 10-16 Kasım tarihlerini kapsayan hafta Türk milletini ve Türk topraklarını işgalcilerden kurtulmasında önemli rol üstlenen Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrıldığı hafta olarak bilinir. Hayatı boyunca varlığını Türk varlığına armağan etmiş, halkın kendi kendini yönettiği Cumhuriyet idaresini kurmuş, yaşamı süresince yapmış olduğu devrimlerle, ülkemizi çağdaş ülkeler seviyesine ulaştırmış dünya lideri Atatürk, 10 Kasım 1938 günü saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yumdu.
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            Haberler Güncel 10 Kasım’da okullar tatil mi? 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü’nde işyerleri açık mı olacak?
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