10 Kasım'da okullar tatil mi? 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde işyerleri açık mı olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Türk milletini yasa boğan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yarın 83'ü yılı ve her yıl olduğu gibi bayraklar yarıya inecek. Çalışan ve okuyan vatandaşlar ise bugünün resmi tatil olup olmadığını merak etmeye başladı. İşte tüm bilgiler...
10 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?
10 Kasım resmi tatil olmadığından okullar da açık olacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma ve iş takviminde 10-16 Kasım tarihleri arasından Atatürk haftası sebebiyle çeşitli etkinler düzenlenecek.
10 KASIM İŞYERLERİ AÇIK OLACAK MI?
Resmi Gazete içerisinde yer alan bilgilere göre 10 Kasım resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu nedenle tüm işyerleri kurum ve kuruluşlar bu tarihte açık olacak.
10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?
10 Kasım resmi tatillerimiz arasında yer almamaktadır.