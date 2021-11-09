Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. senesinde Türk milleti tarafından anılacak. 10 Kasım Atatürk'ü Anma günü 2021 yılında çarşamba gününe denk geliyor. Bu günde banka, kargo ve PTT şubelerin çalışma saatleri ise merak ediliyor. Peki, 10 Kasım PTT, kargolar, bankalar açık mı, kapalı mı? 10 Kasım Çarşamba PTT ve banka çalışma saatleri nasıldır? İşte bilgiler...

10 KASIM PTT BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

10 Kasım resmi tatil olmadığı için banka, PTT ve kargo şubeleri normal çalışma saat düzenine göre çalışacaktır.

İşte banka ve PTT çalışma saatleri;