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    • Güncel
    • 09.11.2021 12:05
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    • 09.11.2021 12:08
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    10 Kasım PTT, kargolar, bankalar açık mı, kapalı mı? 10 Kasım Çarşamba PTT ve banka çalışma saatleri!

    Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk yarın vefatının 83. yılında anılacak. Türk milletini derinden üzen bu günde Atatürk'ü anma törenleri yapılacak. Bu kapsamda banka ve PTT'lerin açık ya da kapalı olup olmadığı ve çalışma saatleri merak konusu oluyor. Kargo, PTT ve bankaların çalışma saatleri haberimizde yer alıyor. Peki, 10 Kasım PTT, kargolar, bankalar açık mı, kapalı mı? İşte 10 Kasım Çarşamba PTT ve banka çalışma saatleri!

    10 Kasım PTT bankalar açık mı, kapalı mı?

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. senesinde Türk milleti tarafından anılacak. 10 Kasım Atatürk'ü Anma günü 2021 yılında çarşamba gününe denk geliyor. Bu günde banka, kargo ve PTT şubelerin çalışma saatleri ise merak ediliyor. Peki, 10 Kasım PTT, kargolar, bankalar açık mı, kapalı mı? 10 Kasım Çarşamba PTT ve banka çalışma saatleri nasıldır? İşte bilgiler...

    10 KASIM PTT BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

    10 Kasım resmi tatil olmadığı için banka, PTT ve kargo şubeleri normal çalışma saat düzenine göre çalışacaktır.

    İşte banka ve PTT çalışma saatleri;

    PTT KARGO

    Hafta içi: 08:30- 17:30

    ZİRAAT BANKASI

    09.00-12.30

    13.30-17.00

    VAKIFBANK

    09.00-12.30

    13.30-17.00
        Tarihin önündeki engeller kalkıyor
        Haberler Güncel 10 Kasım PTT, kargolar, bankalar açık mı, kapalı mı? 10 Kasım Çarşamba PTT ve banka çalışma saatleri!
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