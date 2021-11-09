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    • 09.11.2021 23:52
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    • 09.11.2021 23:52
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    10 Kasım otobüsler bedava mı 2021? 10 Kasım Çarşamba toplu taşıma ücretsiz mi? Metro, metrobüs, marmaray, vapur...

    10 Kasım otobüsler bedava mı 2021? 10 Kasım Çarşamba toplu taşıma ücretsiz mi? Metro, metrobüs, marmaray, vapur ücretsiz mi olacak? 10 Kasım Atatür'ü Anma Günü'nde vatandaşlar toplu taşımaların ücretsiz mi, bedava mı olacağını merak ediyor. 81 ilde milyonlarca kişi konuya ilişkin açıklama olup olmadığını araştırıyor. Ankara için 10 Kasım nedeniyle trafiğe kapalı olacak yollar duyuruldu. Peki diğer illerde durum ne? İşte Metro, metrobüs, marmaray, vapur gibi toplu taşımaların 10 Kasım'daki durumu hakkında açıklama...

    10 Kasım otobüsler bedava mı 2021?

    Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım 2021 yılında Çarşamba gününe denk geliyor Tüm Türkiye'de çeşitli törenlerle anılacak bu önemli günde ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Peki; Metro, metrobüs, marmaray, vapur 10 Kasım Çarşamba ücretsiz mi? 10 Kasım otobüsler bedava mı 2021? 10 Kasım Çarşamba toplu taşıma ücretsiz mi?

    10 KASIM OTOBÜSLER BEDAVA MI 2021?

    10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatillerimiz arasında yer almamaktadır. Dolayısıyla 10 Kasım'da toplu taşımalar (Metro, metrobüs, marmaray, vapur) ücretsiz olmayacaktır.

    10 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    10 Kasımda tüm öğrenciler tam gün eğitim görecek. 81 il genelinde 10 Kasım ile ilgili bir tatil söz konusu değildir. Bu tarihte eczane ve hastaneler, noterler, kaymakamlık ve belediyeler, bankalar ve diğer tüm işyeri normal çalışma düzeninde devam edecektir.

        10 KASIM'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?

        Başkent Ankara'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yılı dolayısıyla 10 Kasım Çarşamba günü Anıtkabir'de anma töreni gerçekleştirilecek.

        Saat 06.00'dan itibaren ihtiyaç olması halinde Kazım Karabekir Caddesi (Celal Bayar Bulvarı'na çıkış yan varyantları-Anadolu Meydanı arası), GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı-Anadolu Meydanı arası), Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı-Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak.

        Anıt, Gençlik, Akdeniz ve Mareşal Fevzi Çakmak caddeleri ile bunlara açılan tüm cadde ve sokaklar, programlar sona erene kadar çift yönlü araç trafiğine kapalı olacak.

        10 KASIM NEDİR, NE OLDU?

        10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yastır.

        10 Kasım gününü kapsayan Atatürk Haftası ise Atatürk'ün yurt genelinde anıldığı, ilke ve devrimlerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda konuşmalarının kendi sesinden yayımlandığı, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği, 10-16 Kasım tarihleri arasına karşılık gelen haftaya denir.

        10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilir.

        Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önündeki bayraklar hariç, Türkiye'deki tüm resmi binalarda ve ülkenin dış temsilciliklerde bayraklar, yas göstergesi olarak yarıya indirilir.

        Anıtkabir'de bulunan bayraklar diğer günlerde hiçbir sebeple yarıya indirilmez. Bayrağın sürekli çekili bulunmadığı yerlerde, bayrak önce göndere çekilir, daha sonra da yarıya indirilir.

        ATATÜRK'ÜN EN ANLAMLI VE GÜZEL SÖZLERİ

        * En büyük savaş, cahilliğe karşı yapılan savaştır.

        * Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit bilimdir, fendir.

        * Hükümetini ayakta tutmak için dini kullanmaya gerek duyanlar zayıf yöneticilerdir. Âdetâ halkı bir kapana kıstırırlar. Benim halkım demokrasi ilkelerini, gerçeğin emirlerini ve bilimin öğretilerini öğrenecektir.

        * Memleket mutlaka modern, medeni ve yeni olacaktır. Bizim için bu hayat davasıdır.

            * Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküş vardır. Her ilerleyişin ve kurtuluşun anası hürriyettir.

            * Biz ne Bolşevikiz, ne de Komünist: Ne biri, ne diğeri olamayız. Türkler milliyetperver ve dinlerine hürmetkâr bir millettir. Bizim hükümet şeklimiz tam bir demokrat hükümetidir.

            * Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağımıza uygun ve bütün mana ve biçimiyle uygar bir toplum haline değiştirmektir.

            * Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.

            * Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

            * Müsbet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir.

            * Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir.

            * Asıl önemli olan ve memleketi temelinden yıkan, halkını esir eden içerdeki cephenin suskunluğudur.

            * Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için yeterlidir.

            * Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.

            * Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.
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            Haberler Güncel 10 Kasım otobüsler bedava mı 2021? 10 Kasım Çarşamba toplu taşıma ücretsiz mi? Metro, metrobüs, marmaray, vapur...
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