Green Card sonuçları ne zaman açıklanıyor? Green Card başvuru tarihleri 2021 ne zaman? Başvuru şartları nelerdir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. ABD'de oturma izni almak isteyen kişiler tarafından konuya dair tüm detaylar yakından takip ediliyor. Belirli şartları taşıyan kişilerin her yıl belirlenen tarihlerde alınan başvurulara yoğun ilgi gösteriyor. Peki Green Card başvuruları hangi tarihler arasında alınıyor, sonuç için tarih verildi mi?
GREEN CARD BAŞVURU TARİHLERİ 2021 NE ZAMAN?
6 Ekim'de başlayan başvurular 9 Kasım tarihinde sona erecek. Bütün başvurular Kentucky Consular Center'da toplanıyor ve bölgeye ayrılarak numaralandırılıyor. Çekiliş, başvuru sürecinin bitiminde bilgisayar tarafından otomatik olarak yapılıyor.
Her bölgeden rastgele yapılan seçimler sonucunda kazananlar belirleniyor. Sonuçlar, resmi web sayfasında başvururken verilen konfirmasyon numarası ile öğreniliyor. Sonuçları başvuran kişinin takip etmesi gerekiyor, çünkü kazananlara özel bir bilgilendirme yapılmıyor.
Kazandığınız takdirde başvuru dosyasında belirtilen evraklarla birlikte konsoloslukta mülakata giriyorsunuz ve beklentileri karşıladığınız takdirde Green Card almaya hak kazanıyorsunuz.