Green Card sonuçları ne zaman açıklanıyor? Green Card başvuru tarihleri 2021 ne zaman? Başvuru şartları nelerdir?

Birleşik Devletler'e yerleşim hakkı kazanmış yaklaşık 13,2 milyon Yeşil Kart sahibinin olduğu ve bunların arasından yaklaşık 8,9 milyon kişinin ABD vatandaşlığına geçtiği tahmin edilmektedir.

Ayrıca ABD Ordusu'nda hizmet veren 65 bin personel Yeşil Kart sahibidir. Yeşil Kart sahipleri, Birleşik Devletler'de en az beş yıl devamlı bulunduklarını ve iyi ahlakî karaktere sahip olduklarını göstermek için hiç suç işlemediklerini belgelerle ispatladıktan sonra ABD vatandaşlığına başvurma hakkına sahiptir.

18 yaşından küçük olan kişilere ise, en az bir ABD vatandaşı ebeveyne sahip olmak şartıyla vatandaşlık verilebilir.

Yeşil Kart başvuru sonuçları Birleşik Devletler Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri tarafınca belirlenir, ancak bazı durumlar da Göçmenlik Temyiz Kurulu'nun üst yetkilileri, herhangi bir federal yargıç, veya ABD Başsavcısı adına hareket eden bir yargıç, bir mahkeme emri imzalayarak ve çıkararak kişiye kalıcı ikamet izni verebilir.