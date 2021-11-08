Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.11.2021 14:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.11.2021 15:03
    ABONE OL

    Green Card sonuçları ne zaman açıklanıyor? Green Card başvuru tarihleri 2021 ne zaman? Başvuru şartları nelerdir?

    Amerika’da yaşamak için oturum izni almak isteyen vatandaşlar tarafından Green Card sonuçları ne zaman açıklanıyor? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Yurtdışından alınacak kişiler için çekiliş düzenlenecek ve bu çekilişe göre sonuçlar açıklanacak. Peki Green Card başvuru tarihleri 2021 ne zaman? Henüz başvurmamış olanlar için başvuruların hala devam ettiğini belirtelim. Peki şartlar neler? Kimler Green Card alabilir? Sonuçlar neye göre belirleniyor? İşte konuya dair merak edilen tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    Green Card sonuçları ne zaman açıklanıyor?

    Green Card sonuçları ne zaman açıklanıyor? Green Card başvuru tarihleri 2021 ne zaman? Başvuru şartları nelerdir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. ABD'de oturma izni almak isteyen kişiler tarafından konuya dair tüm detaylar yakından takip ediliyor. Belirli şartları taşıyan kişilerin her yıl belirlenen tarihlerde alınan başvurulara yoğun ilgi gösteriyor. Peki Green Card başvuruları hangi tarihler arasında alınıyor, sonuç için tarih verildi mi?

    GREEN CARD BAŞVURU TARİHLERİ 2021 NE ZAMAN?

    6 Ekim'de başlayan başvurular 9 Kasım tarihinde sona erecek. Bütün başvurular Kentucky Consular Center'da toplanıyor ve bölgeye ayrılarak numaralandırılıyor. Çekiliş, başvuru sürecinin bitiminde bilgisayar tarafından otomatik olarak yapılıyor.

    Her bölgeden rastgele yapılan seçimler sonucunda kazananlar belirleniyor. Sonuçlar, resmi web sayfasında başvururken verilen konfirmasyon numarası ile öğreniliyor. Sonuçları başvuran kişinin takip etmesi gerekiyor, çünkü kazananlara özel bir bilgilendirme yapılmıyor.

    Kazandığınız takdirde başvuru dosyasında belirtilen evraklarla birlikte konsoloslukta mülakata giriyorsunuz ve beklentileri karşıladığınız takdirde Green Card almaya hak kazanıyorsunuz.

        GREEN CARD NEDİR? KİMLER ALABİLİR?

        Green Card, veya resmî ismiyle Daimî İkametgâh Kartı (İngilizce: Permanent Resident Card), Birleşik Devletler Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası uyarınca Birleşik Devletler'de kalıcı ikamet ve çalışma hakkını sağlayan ve bu hakkın verildiğine delil olması için verilen bir belgedir.

        Yeşil Karta sahip kişiler, 'Yasal Daimî İkamet sahibi' (Lawful Permanent Residents, LPR) veya 'Yeşil Kart sahibi' olarak bilinir. Her yasal kalıcı oturma iznine sahip göçmene hükûmet tarafından Daimî İkamet Kart'ı verilir, ancak yeşilimsi renginden dolayı bu karta 'Yeşil Kart' da denir ve bu isim daha popülerdir.

        Birleşik Devletler'e yerleşim hakkı kazanmış yaklaşık 13,2 milyon Yeşil Kart sahibinin olduğu ve bunların arasından yaklaşık 8,9 milyon kişinin ABD vatandaşlığına geçtiği tahmin edilmektedir.

        Ayrıca ABD Ordusu'nda hizmet veren 65 bin personel Yeşil Kart sahibidir. Yeşil Kart sahipleri, Birleşik Devletler'de en az beş yıl devamlı bulunduklarını ve iyi ahlakî karaktere sahip olduklarını göstermek için hiç suç işlemediklerini belgelerle ispatladıktan sonra ABD vatandaşlığına başvurma hakkına sahiptir.

        18 yaşından küçük olan kişilere ise, en az bir ABD vatandaşı ebeveyne sahip olmak şartıyla vatandaşlık verilebilir.

        Yeşil Kart başvuru sonuçları Birleşik Devletler Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri tarafınca belirlenir, ancak bazı durumlar da Göçmenlik Temyiz Kurulu'nun üst yetkilileri, herhangi bir federal yargıç, veya ABD Başsavcısı adına hareket eden bir yargıç, bir mahkeme emri imzalayarak ve çıkararak kişiye kalıcı ikamet izni verebilir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Türkkan’ın FETÖ tetikçiliği belgelendi!
        Haberler Güncel Green Card sonuçları ne zaman açıklanıyor? Green Card başvuru tarihleri 2021 ne zaman? Başvuru şartları nelerdir?
            SON DAKİKA