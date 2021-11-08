AUZEF sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav yerleri belli oldu mu? Sınav hangi tarihte düzenlenecek? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF'te okuyan binlerce öğrenci ara sınavlar için ders çalışmaya devam ederken hangi tarihte ter dökeceklerini de merak eder oldu. Ayrıca sınav giriş belgesinin ne zaman nereden alınabileceği de araştırılıyor. İşte detaylar...
AUZEF SINAVI NE ZAMAN DÜZENLENECEK?
2021-2022 eğitim öğretim yılında açık öğretim programı uygulayan tüm üniversitelerde olduğu gibi İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönem ara sınavları yüz yüze 13-14 Kasım 2021 tarihlerinde yapılacak.
AUZEF GÜZ DÖNEMİ SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
Sınav yerlerine dair giriş bilgileri henüz paylaşılmadı ancak sınavdan yaklaşık 5 gün önce erişime açılması bekleniyor.Sınav yeri tercihleri 7-12 Ekim 2021 tarihleri arasında https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden yapıldı. Giriş belgeleri ise http://sinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile edinilecek.