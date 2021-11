Anlamlı 10 Kasım Atatürk'ü anma kompozisyon örnekleri 2021! Duygusal, hüzünlü, 83. yıl dönümüne özel 10 Kasım kompozisyonları!

10 KASIM KOMPOZİSYON ÖRNEKLERİ

1- Her milletin bir kahramanı vardır. Bizim ülkemizin de kahramanı ve lideri Mustafa Kemaldir. Ülkemizin kurulmasında öncülük yapmakla kalmamış ayrıca ülkemizin bugünkü altyapısını da oluşturmuştur.

Ulu önder Mustafa Kemal paşa birçok yenilikle birlikte inkılaplar yapmış ve ülkemizin modern ülkeler seviyesine gelmesi için elinden gelenin en iyisini yapmıştır. Mustafa kemal büyük bir lider olmasına rağmen her ölümlü gibi bu dünyadan güzel anılar ve birçok insanın kalbini kazanarak hakkın rahmetine kavuşmuştur. Türkiye cumhuriyetinin kurulmasında büyük rol oynayan Mustafa Kemal paşa, 10 kasım 1938 tarihinde saat dokuzu beş geçe vefat etmiştir. O acı günden bu yana ülkemizde her sene 10 kasım da milletimiz yas tutmaktadır.

Her 10 kasımda atamızın vefatını hüzün ile anarız. Ayrıca bu günde ülkemizin kurulmasında öncülük eden Mustafa Kemal Atatürk'ün benimsediği fikir ve düşünceleri de anarak onun kalplerden ve zihinlerden çıkmaması için gerekli olan her türlü organizasyonlar yapılır. Böylece ulu önder Atatürk'ün milletimiz için yaptıklarını her daim akıllarda kalmasını sağlamış olacağız. Atamızın bizler için yaptığı fedakarlığı sonsuza kadar onu anarak ödeyeceğiz.