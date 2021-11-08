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    • 08.11.2021 13:26
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    Anlamlı 10 Kasım Atatürk'ü anma kompozisyon örnekleri 2021! Duygusal, hüzünlü, 83. yıl dönümüne özel 10 Kasım kompozisyonları!

    10 Kasım 1938 tarihinde hayata gözlerini yuman, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk her sene saygı, sevgi ve rahmetle anılıyor. Atatürk'ün anısına 10 Kasım'da okullarda ve çeşitli kurumlarda anma etkinlikleri düzenlenecek. Bu bağlamda 10 Kasım kompozisyon örnekleri en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Bu önemli ve anlamlı gün hakkında 10 Kasım kompozisyon örneklerini haberimizde sizler için derledik. İşte, duygusal hüzünlü en güzel 10 Kasım kompozisyonları!

    takvim.com.tr
    Anlamlı 10 Kasım Atatürk’ü anma sözleri mesajları! Duygusal hüzünlü en güzel 10 Kasım mesajları sözleri Resimli 10 Kasım mesajı

    10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıldönümünde tüm yurtta çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk sevgi ve rahmetle anılacak. Bu önemli ve anlamlı gün anısına 10 Kasım kompozisyon örnekleri araştırılmaya başlandı. Kompozisyon hazırlamak isteyen vatandaşlar için 10 Kasım kompozisyon örnekleri haberimizde yer alıyor. İşte, duygusal hüzünlü en güzel 10 Kasım kompozisyonları!

    10 KASIM KOMPOZİSYON ÖRNEKLERİ

    1- Her milletin bir kahramanı vardır. Bizim ülkemizin de kahramanı ve lideri Mustafa Kemaldir. Ülkemizin kurulmasında öncülük yapmakla kalmamış ayrıca ülkemizin bugünkü altyapısını da oluşturmuştur.

    Ulu önder Mustafa Kemal paşa birçok yenilikle birlikte inkılaplar yapmış ve ülkemizin modern ülkeler seviyesine gelmesi için elinden gelenin en iyisini yapmıştır. Mustafa kemal büyük bir lider olmasına rağmen her ölümlü gibi bu dünyadan güzel anılar ve birçok insanın kalbini kazanarak hakkın rahmetine kavuşmuştur. Türkiye cumhuriyetinin kurulmasında büyük rol oynayan Mustafa Kemal paşa, 10 kasım 1938 tarihinde saat dokuzu beş geçe vefat etmiştir. O acı günden bu yana ülkemizde her sene 10 kasım da milletimiz yas tutmaktadır.

    Her 10 kasımda atamızın vefatını hüzün ile anarız. Ayrıca bu günde ülkemizin kurulmasında öncülük eden Mustafa Kemal Atatürk'ün benimsediği fikir ve düşünceleri de anarak onun kalplerden ve zihinlerden çıkmaması için gerekli olan her türlü organizasyonlar yapılır. Böylece ulu önder Atatürk'ün milletimiz için yaptıklarını her daim akıllarda kalmasını sağlamış olacağız. Atamızın bizler için yaptığı fedakarlığı sonsuza kadar onu anarak ödeyeceğiz.

    2- Her ulusun tarihinde kahramanlar yatar. Bizim tarihimizdeki kahramanların başında Mustafa Kemal Atatürk gelir. Yine onun aramızdan ayrılışının üzüntüsünü yaşadığımız bir gündeyiz. Bugün günlerden 10 Kasım saat dokuzu beş geçiyor. Ulu önder Atatürk yaşamı boyunca ulusu için çalışmış dünyada nadir liderlerden biridir. Ömrü yettiğince bize kazandırdığı devrimlerle ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarmıştır. Atatürk' ü önce tanımalı ardından yurdumuz ve Türk ulusu için yaptıklarını anlamalı ve anlatmalıyız. Atatürk çok çalıştı ve yorularak aramızdan ayrıldı. Ancak bizler onun birer evlatları olarak izini sürdürmeliyiz. Cumhuriyeti sonsuza ayakta tutmak için çaba göstermeliyiz.

    Atatürk, padişahın yanlışları nedeniyle yıkılan ve işgalci devletler tarafından bölünmeye hazırlanan yurdumuzun kurtarıcısıdır. Yüce Atatürk' ün düşüncelerinden faydalanarak varlığımızı sürdürmeliyiz. Atatürk Cumhuriyet kurulmasından itibaren tüm alanlarda en iyiyi hedefledi. Örneğin; çiftçilik sektörüne katkı sağlamak amacıyla traktör kullandı, yazı tahtasının başına geçip başöğretmenlik yaptı. Bu özverili hizmet aşkı sonuna vücudunu iflas ettirdi.

    Atatürk güçlü bir mantığı kişiliğe sahipti. Sert ve kaideli devlet adamlığının yanı sıra, sevgi dolu, yardımsever bir insandı. Yurdunu ve ulusunu gelecek tüm zararlardan korumaya çalışırdı. Yurt ve ulus en kutsal değerlerindendi. Yaşamı boyunca hiçbir zorluktan yılmamış hep başarma güdüsüyle çalışmıştır.

    Ulu Önderimiz, Atamız; Bizde emek verdiğin bu yolda, hiç durmadan yürüyeceğiz. Daimi hedefimiz ilkelerini korumak, devrimlerini sonsuza dek yaşatmak olacaktır.

        3- Her vatanın bir kurtarıcısı olup kahramanlarını ömür boyu yaşatırlar. Milli günlerden kabul edilerek onların yaşamları her zaman saygıyla anılır. Vatanımızın bugünkü haline gelmesi için Mustafa Kemal Atatürk gibi bir kahramana ihtiyaç duymuştur. Ülkemizi düşmanlardan kurtardığı gibi refah bir ülke bırakarak hayata gözlerini yummuştur. Her yıl 10 Kasım 1938 yılında saygıyla anılıyor. Okullarda, resmi kurumlarda çeşitli alanlarda kutlamalar törenler yapılarak hatırlanır. Atamız ülkemizi en zor durumdayken kurtararak bugünkü haline gelmesine katkı sağlamıştır.

        Türk gencinin ilk hedefi Atatürk gibi büyük bir liderin yolundan ilerlemesidir. Atamız sadece ölüm zamanlarında değil her zaman hatırlanmalı. Yaptıklarının bedeli ödenmese dahi elimizden gelenleri en iyi şekilde yapmalıyız. Türk milletinin değerlisi olan Mustafa Kemal yaşamı boyunca bize bir şeyler katmak için mücadele etmiştir. 10 Kasım 1938 yılında gözlerini yumarak hayattan ayrıldı. Ülkemiz ve dünya ülkeleri hüsran içersinde kalmıştır. Yeni devrimlerin yapılması çağdaş uygarlıklar seviyesine yükseltir.

        Türk vatandaşların en önemli görevi ise Atatürk'ü sevgi saygı ile anıp hatırlamaktır. Gösterilen yol üzerinden daima gidilmesi gerekmektedir.

        4- Atatürk kadar milletine ve vatanına düşkün bir başka lider daha yoktur. Ve Atatürk bütün varlığını , en çok değer verdiği Türk milletine bağışlamıştır.

        Bizler Türk milleti olarak, dünyada tüm milletlerin imrendiği bir lidere sahip olduk ve onun mutluluğunu sonuna kadar yaşamaktayız.

        Atatürk sayesinde, sahip olduğumuz cumhuriyet içerisinde özgürce yaşamakta ve düşüncelerimizi ifade edebilmekteyiz. Ayrıca Atatürk sayesinde hiç bir devlete bağlı olmadan ve hiç bir devletin esaretinde olmadan yaşamanın ve çalışabilmenin gururunu yaşamaktayız.

        Bu eşsizlik içeren özgürlük duygusunu bizlere tattırmış olan yüce Atamıza en büyük şükran saygılarımızı ifade etmek ve onu gururlandırmak için, onun ülkemize kazandırmış olduğu devrim ve ilkelere sahip çıkmak en büyük görevimizdir. Bu duyguyu görev bilincinde, tüm hayatımız boyunca uygulamalı ve çocuklarımıza en iyi şekilde aktarmaya çalışmalıyız.

        İşte Atatürk sayesinde yetişen o gençler, kendilerinden sonra gelecek olan nesillere de Atatürk'ün bıraktığı cumhuriyeti en sağlam temelleriyle birlikte devredebilecektir.

        Ancak bu durumda cumhuriyeti Türk milletine bırakmış olan Atatürk, ebedi istirahatinde rahat olacaktır.

        Türk milletine bu büyük şeref duygusunu tattırmış olan Atatürk ve silah arkadaşları için bir ömür boyu elimizden gelen, tüm hizmeti gerçekleştirmeye inanmış bir millet olarak, Atamızın bize bıraktığı bu cennet vatanı tüm gücümüzle müdafa etmeliyiz.

        5- Cumhuriyetimizin kurucusu, yurdumuzun kurtarıcısı, büyük komutan, ulusal kahraman ve tarihimizin yetiştirdiği büyük insanı kaybedişimizin yıl dönümüdür. 10 Kasımlar bizim için sadece o eşsiz büyük önderi anma günü olmamalı.

        Onu anlama, O'nu daha iyi tanıma, ilke ve devrimlerini özümseme, ulusumuza Atatürk'ün kişiliğinde beliren çağdaş uygarlık düşüncesini özümseme ve yaşama geçirme olmalıdır, bu günün amacı.

        Atatürk, Kurtuluş Savaşı'ndaki başarısı ilke ve devrimlerinin evrenselliği, insanlık onuruna duyduğu derin saygı, dünyadaki ezilen uluslara gösterdiği hedefler ve evrensel barışın gerçekleştirilmesi çabalarıyla O, Türk tarihinin sınırlarını aşarak dünyaya mal olmuş büyük bir devlet adamıdır.

        Öyleyse bugün O'nu anmanın yanında, O'nu anlama çabası içinde olmamız bir zorunluluktur.

        Atatürk, yaşamının büyük bir bölümünü savaş meydanlarında geçirmiştir. Cumhuriyet'in ilanından sonrada ülkesini yeniden en iyi şekilde kurma ve halkını mutlu kılma savaşını vermiştir. Tüm bu savaşlar O'nun bedenini yorgun düşürmüştür. Ocak 1938 tarihinde hastalandı. Doktorların dinlenmesi gerekmektedir uyarılarına çokça dikkat etmedi. Hatay gezisinde tekrar hastalandı. 8 Kasım günü komaya girdi. 10 Kasım 1938 günü saat 9'u 5 geçe İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda karaciğer yetmezliğinden yaşamını kaybetti.

        19 Kasım 1938'de bir tören ile naaşı Ankara'ya gönderildi. Ankara'da Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu.

        1953 yılının 10 Kasım günü yapılan büyük bir tören ile Anıtkabir'e yerleştirildi.

        Atatürk (kendi deyişiyle) naçiz vücudu artık yoktur, toprak olmuştur. Ama o vücut yerine onu her zaman gelecek kuşaklara anımsatacak eserleri, anıtları vardır. Artık O, bir meşaledir, bayraktır. Kuşaktan kuşağa elden ele, dilden dile söylenecek, kalplerde ve belleklerde yaşayacak ve yaşatılacaktır.
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        Haberler Güncel Anlamlı 10 Kasım Atatürk'ü anma kompozisyon örnekleri 2021! Duygusal, hüzünlü, 83. yıl dönümüne özel 10 Kasım kompozisyonları!
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