ALES ne zaman 2021? ÖSYM ALES/3 hangi tarihte gerçekleşecek? ALES sınav yerleri belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara atamak isteyenlerin katılmasının zorunlu olduğu Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) bu yıl son kez gerçekleşecek. İşte sınav tarihi...
ALES NE ZAMAN 2021?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3), 21 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak. Sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı.
ALES NEDİR?
ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), ÖSYM tarafından düzenlenen ve çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılacak başvurularda adayların yeterliliğini belirlemede kullanılan bir sınav türüdür. Bu kapsamda ALES puanı;
– Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,
– Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,