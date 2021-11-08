Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.11.2021 08:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.11.2021 08:08
    ABONE OL

    ALES ne zaman 2021? ÖSYM ALES/3 hangi tarihte gerçekleşecek? ALES sınav yerleri belli oldu mu?

    Binlerce kişi sabah saatlerinden bu yana ALES ne zaman 2021? ÖSYM ALES/3 hangi tarihte gerçekleşecek? Sorularının yanıtlarını araştırıyor. 2021 yılı içerisinde 3 kez düzenlenen ve bu sonuncusu olan sınava katılacak olanlar ders çalışmaya devam ederken bir yandan da sınav tarihi yaklaşırken nerede gireceklerini merak ediyor. Peki ALES sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM sınav giriş belgesini adayların erişimine açtı mı? Başvuruların Ekim ayında gerçekleştiği sınava kimler katılabiliyor?

    takvim.com.tr
    ALES ne zaman 2021?

    ALES ne zaman 2021? ÖSYM ALES/3 hangi tarihte gerçekleşecek? ALES sınav yerleri belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara atamak isteyenlerin katılmasının zorunlu olduğu Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) bu yıl son kez gerçekleşecek. İşte sınav tarihi...

    ALES NE ZAMAN 2021?

    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3), 21 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak. Sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı.

    ALES NEDİR?

    ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), ÖSYM tarafından düzenlenen ve çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılacak başvurularda adayların yeterliliğini belirlemede kullanılan bir sınav türüdür. Bu kapsamda ALES puanı;

    – Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

    – Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

        – Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde,

        – Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programları kapsamında kullanılmaktadır.

        ALES, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yılda iki kez yapılmaktadır.

        7 Eylül 2018 tarihinde yapılan bir düzenleme ile, ALES'in test ve soru sayıları azaltıldı, süresi kısaltıldı ve geçerlilik süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarıldı.

        ALES'E KİMLER KATILABİLİR?


        ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada (kanun hükmünde kararnameye göre) sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için, girilmesi zorunlu olan bir sınav olarak belirtilmiştir. Yüksek lisans programlarına yapılacak başvurular kapsamında sınava, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Meteoroloji uyardı: Dikkatli ve tedbirli olun
        Haberler Güncel ALES ne zaman 2021? ÖSYM ALES/3 hangi tarihte gerçekleşecek? ALES sınav yerleri belli oldu mu?
            SON DAKİKA