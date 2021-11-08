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    • 08.11.2021 15:42
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    9 Kasım tatil mi, yarım gün mü? 9 Kasım Salı resmi tatil mi? 10 Kasım'da okullar, hastaneler, bankalar açık mı?

    Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'a sayılı saatler kala bazı detaylar merak edilip araştırılıyor. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün tüm yurtta çeşitli etkinliklerle anılır. 10 Kasım'a az bir süre kala vatandaşlar tarafından '9 Kasım tatil mi, yarım gün mü? 10 Kasım resmi tatil mi?' sorularının yanıtlarını arama motorlarında araştırmaya başladı. İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    9 Kasım tatil mi, yarım gün mü? 9 Kasım Salı resmi tatil mi? 10 Kasım’da okullar, hastaneler, bankalar açık mı?

    10 Kasım 1938 tarihinde Dolmabahçe'de hayatını kaybeden Atatürk ölüm yıldönümde yurt genelinde etkinlikle anılacak. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk rahmet ve sevgiyle anılacak. Bu anlamlı günün resmi tatil olup olmadığı ise merak ediliyor. Devlet dairelerinin çalışıp çalışmadığını merak eden vatandaşlar, "9 Kasım tatil mi, yarım gün mü? 9 Kasım Salı resmi tatil mi? 10 Kasım'da okullar, hastaneler, bankalar açık mı? sorularının yanıtlarını arama motorlarında araştırmaya başladı. İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    10 KASIM ÇARŞAMBA GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

    10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümüdür. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de 10 Kasım resmi tatil olarak kabul edilmemektedir.

    9 KASIM YARIM GÜN MÜ?

    10 Kasım olmadığı gibi 9 Kasım'da tatil değildir.

        10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ ÖNEMİ NEDİR?

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sevdiği ülkesine ve hayata veda ettiği gündür. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılır.

        Sağlık durumu kötüye giden Atatük'e 1938 yılı başlarında siroz teşhisi konuldu ve Avrupa'dan doktorlar getirildi. Fakat tedaviler sonuç vermedi.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı saat 09:05'te İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Naaşı büyük bir törenle Ankara'ya uğurlandı ve Atatürk 21 Kasım 1938 günü Ankara'da büyük bir törenle Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. 15 yıl sonra da 10 Kasım 1953'te kendisi için yaptırılan Anıtkabir'de toprağa verildi.
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        Haberler Güncel 9 Kasım tatil mi, yarım gün mü? 9 Kasım Salı resmi tatil mi? 10 Kasım'da okullar, hastaneler, bankalar açık mı?
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