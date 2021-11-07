VGM burs başvurusu nasıl yapılır? 2021 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM yükseköğrenim bursu ne kadar? Başvuru şartları…

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yükseköğrenim Burs Başvurusu için tıklayınız...

Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Burs Başvurusu için tıklayınız…

Burs başvurularının sorunsuz ve doğru bir şekilde yapılabilmesi için aşağıdaki hususlara DİKKAT edilmelidir.

• Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından; sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Polis Akademisi öğrencilerine, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere, Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrencilere ve bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmemektedir. Durumu yükseköğrenim bursu almaya engel öğrenciler başvuru yapsalar dahi başvurularının değerlendirmeye alınmayacağı unutulmamalıdır.

• Geçtiğimiz eğitim dönemlerinde sosyal medyada ve internette Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları ile ilgili yanlış haberler yapıldığı ve başvuru alma adı altında kişisel verilerin toplanması amacıyla sahte sayfa ve hesaplar yayınlandığı görülmüştür. Bu nedenle bu türden sahte haber, sayfa ve hesaplara itibar edilmemesi ve Genel Müdürlüğümüz bursları ile ilgili her türlü duyuru ve başvuru işlemlerin www.vgm.gov.tr adresi üzerinden takip edilmesi önemlidir.