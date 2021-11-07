Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Araç sahipleri dikkat! 2021 kış lastiği takmama cezası ne kadar, kaç TL? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Kış şartlarına uygun olduğu, arabanın yol tutuşunu daha iyi sağladığı kar yağmur ve soğuk havaya daha dayanıklı olduğu için kış lastiği uygulaması belirlenen aylarda zorunlu tutuluyor. Peki takmak için son tarih nedir? İşte konuya dair merak edilen tüm bilgiler...
KIŞ LASTİK ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan tarihine kadar devam edecek.
KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR 2021?
Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulaması, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık 2021 tarihinde başlayıp 1 Nisan 2022 tarihinde sona erecektir. Kurala uymayan araçların sürücülerine 835 TL ceza kesilecek.
KIŞ LASTİĞİ TAKMAK ZORUNLU MU?
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu aralık başında başlayacak. Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor. Kış lastiği uygulaması bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak.