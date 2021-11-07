Kabine Toplantısı sonuçları için Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar gündemde yer almaya devam ediyor. En son 25 Ekim'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda Türkiye'nin iç ve dış siyaset gündemi ele alınmıştı. Bir sonraki toplantının tarihi hakkında henüz Cumhurbaşkanlığından açıklama gelmezken yarın yapılması bekleniyor. Bakanların katılımı ile yapılacak toplantıda salgında gelinen son durum da görüşülecek.