Gözler Kabine Toplantısında! Kabine Toplantısında neler konuşulacak? Asgari ücret zammı, EYT, 3600 ek gösterge...

Bu yıl 2 kez zam 2 kez ikramiye alan emeklilerin gözü Ocak artışına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Ocak'ta bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Kabine'nin diğer bir gündemi ise SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak zam.