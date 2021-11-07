Gözler Kabine Toplantısında! Kabine Toplantısında neler konuşulacak? Asgari ücret zammı, EYT, 3600 ek gösterge...

Kabine Toplantısı sonuçları için Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar gündemde yer almaya devam ediyor. En son 25 Ekim'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda Türkiye'nin iç ve dış siyaset gündemi ele alınmıştı. Kabine Toplantısı Başkan Erdoğan liderliğinde bugün yapılacak. Bakanların katılımı ile yapılacak toplantıda salgında gelinen son durum da görüşülecek.
KABİNE KARARLARI...
Kabine Toplantıları rutin olarak 2 hafta ara ile gerçekleştiriliyor. Son Kabine Toplantısı 25 Ekim'de gerçekleştirilmişti. Bundan dolayı önümüzdeki Kabine Toplantısının 8 Kasım 2021 tarihinde yapılması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET
Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca çalışan asgari ücret zammını merak ediyor.