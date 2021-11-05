Üniversiteler kapanacak mı? Eğitime ara mı verilecek? Üniversitelerde yüzyüze eğitim bitiyor mu? YÖK açıklaması geldi...

Üniversiteler kapanacak mı? Eğitime ara mı verilecek? Üniversitelerde yüzyüze eğitim bitiyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Koronavirüs vakalarının büyük bir kısmının 23 yaş altı vatandaşlardan oluştuğunun açıklanmasının ardından üniversitelerde yüzyüze eğitimin sona erip ermeyeceği merak konusu oldu. YÖK açıklamasının ardından bu konu netleşmiş oldu. İşte detaylar...
ÜNİVERSİTELER KAPANACAK MI? YÜZYÜZE EĞİTİM BİTECEK Mİ?
Üniversitelerin kapanması konusu ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçtiğimiz haftalarda Covid-19 salgınında aktif vakaların yaklaşık yüzde 40'ının 23 yaş altı vatandaşlardan oluştuğuna işaret etmiş ve üniversitelerdeki eğitim durumuyla ilgili şöyle konuşmuştu:
"Okullarda hareketliliğin başlaması ile birlikte vakaların yaş ortalaması düşmeye başlamıştı. Üniversitelerimiz de birer birer açılmaya başladılar ve bu hareketlilik de bir artışa neden olabilecek. Üniversiteli kardeşlerimizi eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca aşı olmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki, şu an aktif vakalarımızın yaklaşık %40'ı 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmaktadır.