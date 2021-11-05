İstanbul sis ne zaman kalkacak? Sis neden oluşur? İstanbul sis durumu MGM son dakika! Sarı kodlu uyarı geldi!

İstanbul'a aniden çöken sis hakkında vatandaşlar araştırmalara başladı. MGM tarafından sabah saatlerinde sarı kodlu sis uyarısı yapılmıştı. MGM'nin sosyal medyadan yaptığı uyarıya göre bu akşam saatlerinden yarın öğle saatlerine kadar kentte yoğun sis bekleniyor. Peki, Sis neden oluşur? İşte tüm merak edilenler!
İSTANBUL'A "SARI" KODLU SİS UYARISI! İSTANBUL SİS NE ZAMAN KALKACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'u "sarı kod" ile uyardı.
MGM'nin sosyal medyadan yaptığı uyarıya göre bu akşam saatlerinden yarın öğle saatlerine kadar kentte yoğun sis bekleniyor.
SİS NEDEN OLUŞUYOR?
Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ani hava değişimleri de sise neden oluyor.