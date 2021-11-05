İstanbul sis ne zaman kalkacak? Sis neden oluşur? İstanbul sis durumu MGM son dakika! Sarı kodlu uyarı geldi!

İstanbul'a aniden çöken sis hakkında vatandaşlar araştırmalara başladı. MGM tarafından sabah saatlerinde sarı kodlu sis uyarısı yapılmıştı. MGM'nin sosyal medyadan yaptığı uyarıya göre bu akşam saatlerinden yarın öğle saatlerine kadar kentte yoğun sis bekleniyor. Peki, Sis neden oluşur? İşte tüm merak edilenler!