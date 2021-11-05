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    • 05.11.2021 19:19
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    • 05.11.2021 19:19
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    İstanbul sis ne zaman kalkacak? Sis neden oluşur? İstanbul sis durumu MGM son dakika! Sarı kodlu uyarı geldi!

    İstanbul'da aniden etkili olan sis hakkında araştırmalar hız kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kodlu sis uyarısı yapıldı. Ani hava değişimlerinin sis oluşumunda etkili olduğu ifade edildi. Vatandaşlar arama motorlarında, "İstanbul sis ne zaman kalkacak? Sis neden oluşur?" Sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte İstanbul sis durumu son dakika!

    takvim.com.tr
    İstanbul sis ne zaman kalkacak? İstanbul sis durumu MGM son dakika!

    İstanbul'a aniden çöken sis hakkında vatandaşlar araştırmalara başladı. MGM tarafından sabah saatlerinde sarı kodlu sis uyarısı yapılmıştı. MGM'nin sosyal medyadan yaptığı uyarıya göre bu akşam saatlerinden yarın öğle saatlerine kadar kentte yoğun sis bekleniyor. Peki, Sis neden oluşur? İşte tüm merak edilenler!

    İSTANBUL'A "SARI" KODLU SİS UYARISI! İSTANBUL SİS NE ZAMAN KALKACAK?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'u "sarı kod" ile uyardı.

    MGM'nin sosyal medyadan yaptığı uyarıya göre bu akşam saatlerinden yarın öğle saatlerine kadar kentte yoğun sis bekleniyor.

    SİS NEDEN OLUŞUYOR?

    Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ani hava değişimleri de sise neden oluyor.

        Meteoroloji, İstanbul'a 'sarı kod' uyarısında bulundu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



        "Yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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        Haberler Güncel İstanbul sis ne zaman kalkacak? Sis neden oluşur? İstanbul sis durumu MGM son dakika! Sarı kodlu uyarı geldi!
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