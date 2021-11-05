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    • Güncel
    • 05.11.2021 16:31
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    • 05.11.2021 16:34
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    Evde sushi yapımı tarifi! Tadı damaklarda kalacak kolay ve pratik evde sushi nasıl yapılır? Malzemeler, püf noktalar...

    Yemek programlarını yakından takip edenler Evde sushi yapımı tarifi hakkında bilgi edinmek istiyor. TV8’de hafta içi her gün yayınlanan Zuhal Topal ile Yemekteyiz yarışmasında bugün final günü yaşanıyor ve günün yarışmacısı ana yemek olarak sushiya seçti. İzleyiciler ise evde sushi nasıl yapılır? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Tadı damaklarda kalacak kolay ve pratik evde sushi tarifini haberimizde derledik. Siz de deneyerek sevdiklerinize sunabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Evde sushi yapımı tarifi!

    Evde sushi yapımı tarifi! Tadı damaklarda kalacak kolay ve pratik evde sushi nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Uzak Doğu lezzetlerini seven izleyiciler bugün televiyonda gördükleri sushi yapımını oldukça merak etti ve evlerinde denemek isteyenler malzemeler ve püf noktalar ile ilgili araştırmalara başladı. İşte evde sushi yapımı...

    KOLAY VE LEZZETLİ EVDE SUSHİ TARİFİ

    Malzemeler
    1 su bardağı pirinç
    1 su bardağı su
    3 adet nori yaprağı (Sushi yosunu)

    1/4 (çeyrek) adet avokado
    1 adet ufak havuç
    1 adet badem salatalık
    50 ml pirinç sirkesi (mirin)
    Salamura somon füme
    Yarım yemek kaşığı şeker
    Yarım yemek kaşığı tuz

    Yanında;
    Soya sosu
    Wasabi

        Yapılışı:

        Pirinç ılık su ile yarım saat ıslatılır.
        Daha sonra nişastası gidene kadar iyice yıkanır ve 1 bardak sıcak su ile yarım dk en küçük ocakta tam açık ateşte, sonra suyunu tamamen çekene kadar kısık ateşte pişirilir.
        Pirinç pişince bir karıştırılıp üzerine bir peçete kapatılıp 15 dk dinlendirilir.
        Sonra cam bir kaba alınıp karıştırılarak iyice soğuması sağlanır.
        Küçük bir cezvede 50 ml pirinç sirkesi, tuz ve şeker eriyene kadar ısıtılır, hemen pirinçlere eklenip 1-2 dk sürekli karıştırılarak homojen bir şekilde pirinçle karışması sağlanır ve ara ara karıştırılarak dinlendirilip soğutulur.
        Avokado, havuç ve Salatalık kürdan gibi ince ince (Jülyen) doğranır. Bir kaseye su doldurulup hazırda bekletilir.
        Nori yaprağının parlak kısmı bize bakacak şekilde hasır bir servisin üzerine açılır.
        Soğuyan pirinç 3 parçaya ayrılır, her nori yaprağına pirinçin 1/3ü kaşıkla eklenir, parmak uçları su ile ıslatılarak pirinç yaprağın yer yerine eşit bir şekilde yayılır.
        Yaprağın bir tarafına avokado, havuç ve salatalıklar eklenir.


        Üzerine salamura somon eklenir, yavaş yavaş, hasır servis ile iyice sıkılarak rulo haline getirilir.
        Bıçak suya daldırılıp rulonun iki ucundaki sarkan parçalar kesilir, tercihe göre dilimlenerek yanında soya sosu ve wasabi ile servis edilir.
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        Haberler Güncel Evde sushi yapımı tarifi! Tadı damaklarda kalacak kolay ve pratik evde sushi nasıl yapılır? Malzemeler, püf noktalar...
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