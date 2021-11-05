Evde sushi yapımı tarifi! Tadı damaklarda kalacak kolay ve pratik evde sushi nasıl yapılır? Malzemeler, püf noktalar...

Evde sushi yapımı tarifi! Tadı damaklarda kalacak kolay ve pratik evde sushi nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Uzak Doğu lezzetlerini seven izleyiciler bugün televiyonda gördükleri sushi yapımını oldukça merak etti ve evlerinde denemek isteyenler malzemeler ve püf noktalar ile ilgili araştırmalara başladı. İşte evde sushi yapımı...
KOLAY VE LEZZETLİ EVDE SUSHİ TARİFİ
Malzemeler
1 su bardağı pirinç
1 su bardağı su
3 adet nori yaprağı (Sushi yosunu)
1/4 (çeyrek) adet avokado
1 adet ufak havuç
1 adet badem salatalık
50 ml pirinç sirkesi (mirin)
Salamura somon füme
Yarım yemek kaşığı şeker
Yarım yemek kaşığı tuz
Yanında;
Soya sosu
Wasabi