Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdi

Suriye'nin büyük bir bölümünü işgal eden bölücü terör örgütü PKK/YPG/KCK/PYD'ye sınır ötesi harekatın gündemde olduğu günlerde, Vatan Partisi'nden dikkat çeken bir adım geldi. TGB, ABD'nin 6. Filosu'ndan çıkan Amerikan askerinin başına çuval geçirdi.

ABD'NİN SAVAŞ GEMİSİ BOĞAZ'DA