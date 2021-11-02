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    • Güncel
    • 02.11.2021 18:29
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    • 02.11.2021 18:59
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    Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdi

    Doğu Perinçek'in yönettiği Vatan Partisi'nin alt oluşumu Türkiye Gençlik Birliği (TGB), İstanbul Sarayburnu'nda Amerikan askerinin başına çuval geçirdiklerini açıkladı. Çuval geçirme görüntüsü sosyal medya hesabından paylaşıldı. İşte o an...

    Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi

    Suriye'nin büyük bir bölümünü işgal eden bölücü terör örgütü PKK/YPG/KCK/PYD'ye sınır ötesi harekatın gündemde olduğu günlerde, Vatan Partisi'nden dikkat çeken bir adım geldi. TGB, ABD'nin 6. Filosu'ndan çıkan Amerikan askerinin başına çuval geçirdi.

    ABD'NİN SAVAŞ GEMİSİ BOĞAZ'DA

    Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaparak geçtiğimiz gün Marmara Denizi'ne gelen ABD Donanması'na ait LCC-20 borda numaralı 'USS Mount Whitney' adlı amfibi komuta kontrol gemisi Sarayburnu'na demirlemişti.

    MİSİLLEME

    Türkiye Gençlik Birliği, Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımda, İstanbul Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdiklerini duyurdu.

        Çuval geçirme anını da paylaşan TGB, "Kanlı postallarıyla gelip vatan toprağımızı kirletemezler. Amerikan askeri, milyonlarca Müslümanın katilidir ve Mehmetçiğe kurşun sıkan teröristlerin baş destekçisidir. ABD'nin kaos planlarına geçit yok!" sözlerini kullandı.

        ABD'NİN ÇUVAL SALDIRISI

        ABD askerleri, 4 Temmuz 2003'te Irak'ın Süleymaniye şehrinde karargâh kurmuş bulunan bir binbaşı komutasındaki 11 Mehmetçiğin başına çuval geçirip götürüldükleri yerde 60 saat sorgulamıştı.

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