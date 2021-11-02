Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdi

Suriye'nin büyük bir bölümünü işgal eden bölücü terör örgütü PKK/YPG/KCK/PYD'ye sınır ötesi harekatın gündemde olduğu günlerde, Vatan Partisi'nden dikkat çeken bir adım geldi. TGB, ABD'nin 6. Filosu'ndan çıkan Amerikan askerinin başına çuval geçirdi.
ABD'NİN SAVAŞ GEMİSİ BOĞAZ'DA
Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaparak geçtiğimiz gün Marmara Denizi'ne gelen ABD Donanması'na ait LCC-20 borda numaralı 'USS Mount Whitney' adlı amfibi komuta kontrol gemisi Sarayburnu'na demirlemişti.
MİSİLLEME
Türkiye Gençlik Birliği, Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımda, İstanbul Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdiklerini duyurdu.