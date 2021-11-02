Deniz ulaşımına sis engeli! Çanakkale'den sonra İstanbul Boğazı da transit gemi geçişlerine kapatıldı

ÇİFT YÖNLÜ TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Bölgede gece yarısından itibaren etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.