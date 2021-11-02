2 Kasım 2021 Salı ATV yayın akışı! EDHO bu akşam yeni bölüm var mı? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu salı var mı?

EDHO BU AKŞAM VAR MI?

ATV yayın akışında EDHO dizisi yer almıyor. Dolayısıyla bu akşam EDHO'nun yeni bölümü yayınlanmayacak. Sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezonunun ne zaman yayınlanacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

EDHO KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin en güçlü ailesi olan Çakırbeyliler'in karşısında bu sefer daha zorlu bir sınav vardır: Avrupa'nın en büyüğü olmak. Bakalım güç savaşlarında kazanan taraf kim olacak, dünyayı sömüren güçler mi, onlara başkaldıran Çakırbeyliler mi?