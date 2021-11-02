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    • 02.11.2021 08:30
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    2 Kasım 2021 Salı ATV yayın akışı! EDHO bu akşam yeni bölüm var mı? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu salı var mı?

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz takipçileri 2 Kasım 2021 Salı ATV yayın akışını araştırıyor. Her hafta Salı günü ATV ekranlarında yayınlanan EDHO bu akşam var mı yok mu merak konusu oldu. Diziseverler tarafından 2 Kasım 2021 Salı ATV yayın akışı ve EDHO bu akşam yeni bölüm var mı? Eşkiya Dünyaya hükümdar olmaz bu salı var mı? sorularının yanıtları araştırılıyor. Günün en çok merak edilen konusu EDHO'nun yeni bölümü hakkında detaylar haberimizde...

    takvim.com.tr
    2 Kasım 2021 Salı ATV yayın akışı!

    2 Kasım 2021 Salı ATV yayın akışı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicileri tarafından sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. EDHO'nun yeni sezon için geri sayım devam ederken bu hafta dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edildi. Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi hakkında EDHO bu akşam yeni bölüm var mı? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu salı var mı? soruları araştırılıyor. İşte son gelişmeler...

    2 KASIM 2021 SALI ATV YAYIN AKIŞI!

    06: 00 Baş Belası

    08: 00 Kahvaltı Haberleri

    10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13: 00 atv Gün Ortası

    14: 00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

    16: 20 Esra Erol'da

    19: 00 atv Ana Haber

    20: 00 Greenland: Son Sığınak - TV'de ilk!

    22: 40 Kalp Yarası 18.Bölüm

    EDHO BU AKŞAM VAR MI?

    ATV yayın akışında EDHO dizisi yer almıyor. Dolayısıyla bu akşam EDHO'nun yeni bölümü yayınlanmayacak. Sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezonunun ne zaman yayınlanacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

    EDHO KONUSU NEDİR?

    Türkiye'nin en güçlü ailesi olan Çakırbeyliler'in karşısında bu sefer daha zorlu bir sınav vardır: Avrupa'nın en büyüğü olmak. Bakalım güç savaşlarında kazanan taraf kim olacak, dünyayı sömüren güçler mi, onlara başkaldıran Çakırbeyliler mi?

        EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI

        Oktay Kaynarca - Hızır Çakırbeyli

        Yunus Emre Yıldırımer - Alpaslan Çakırbeyli

        Ozan Akbaba - İlyas Çakırbeyli

        Uğur Yücel - Ağa Dayı

        Turgay Tanülkü - Şahin Ağa

        Levent Ülgen - Efraim

        Ragıp Savaş - Aziz

        Emir Benderlioğlu - Behzat Façalı

        Ceren Benderlioğlu - Ömür Çakırbeyli

        Engin Benli - Yaman Korkmaz

        Yalçın Hafızoğlu - Hızır Ali Çakırbeyli

        Hüseyin Avni Danyal - Tufan

        Sevil Akı Saner - Emine İspirli

        Tardu Flordun - Kaan

        Eren Vurdem - Yakup

        Burcu Binici - Deniz

        Serdar Deniz - Civan

        Sevinç Kıranlı - Hatice Kalkandere

        Hazım Körmükçü - Barış

        Nurseli İdiz - Anna

        Yosi Mizrahi - Tamer

        Alara Turan - Yıldız

        Gözde Okur - Mine
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        Haberler Güncel 2 Kasım 2021 Salı ATV yayın akışı! EDHO bu akşam yeni bölüm var mı? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu salı var mı?
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