2 Kasım 2021 Salı ATV yayın akışı! EDHO bu akşam yeni bölüm var mı? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu salı var mı?

2 Kasım 2021 Salı ATV yayın akışı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicileri tarafından sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. EDHO'nun yeni sezon için geri sayım devam ederken bu hafta dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edildi. Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi hakkında EDHO bu akşam yeni bölüm var mı? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu salı var mı? soruları araştırılıyor. İşte son gelişmeler...
2 KASIM 2021 SALI ATV YAYIN AKIŞI!
06: 00 Baş Belası
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16: 20 Esra Erol'da
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Greenland: Son Sığınak - TV'de ilk!
22: 40 Kalp Yarası 18.Bölüm
EDHO BU AKŞAM VAR MI?
ATV yayın akışında EDHO dizisi yer almıyor. Dolayısıyla bu akşam EDHO'nun yeni bölümü yayınlanmayacak. Sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezonunun ne zaman yayınlanacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
EDHO KONUSU NEDİR?
Türkiye'nin en güçlü ailesi olan Çakırbeyliler'in karşısında bu sefer daha zorlu bir sınav vardır: Avrupa'nın en büyüğü olmak. Bakalım güç savaşlarında kazanan taraf kim olacak, dünyayı sömüren güçler mi, onlara başkaldıran Çakırbeyliler mi?