Öğretmenler Günü ne zaman 2021? Öğretmenler Günü hangi tarihte kutlanmaya başlandı? En güzel ve anlamlı mesajlar…

Öğretmenler Günü ne zaman 2021? Öğretmenler Günü hangi tarihte kutlanmaya başlandı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Kendilerini öğrencilere adayan ve bilgi birikimi ile nice gençleri yetiştiren öğretmenler çok değerlidir ve yılda bir kez onlara teşekkür etmek amacıyla Öğretmenler Günü kutlanır. Kasım ayının ilk gününde bu özel günün tarihi ve günü merak konusu oldu. İşte tüm bilgiler...
ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN 2021?
Her yıl 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü, 2021 yılında Çarşamba günü kutlanacak.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANMAYA BAŞLANDI?
Öğretmenler Günü, öğretmen mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.
Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"'nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"'ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.