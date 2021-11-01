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    KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK burs başvurusu şartları nelerdir? KYK burs ücreti ne kadar?

    Sabah saatlerinden itibaren KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Üniversite eğitimi alan yüzbinlerce öğrenci verilen burslar için başvuru yaparak rahat bir öğrenim hayatı yaşamak istiyor. YKS ek tercihlerin ardından kayıt işlemleri de 31 Ekim’e kadar tamamlanınca gözler KYK burslarına çevrildi ve hangi tarihte başlayacağı merak konusu oldu. Peki 2021-2022 KYK burs başvurusu şartları nelerdir? KYK burs ücreti ne kadar? İşte merak edilen tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak?

    KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK burs başvurusu şartları nelerdir? KYK burs ücreti ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu şartları taşıyan üniversite öğrencilerine her yıl karşılıksız burs veriyor. 2021 yılı başvuruları henüz başlamayınca merak konusu oldu ve KYK burslarına ilişkin tüm bilgiler araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

    KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26 Ekim-1 Kasım tarihlerinde yapılacak. KYK burs başvurularının da önümüzdeki hafta başlaması gerekiyor.

    KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Burs/kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

    KYK BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

        KİMLER BURS BAŞVURUSU YAPABİLİR?

        Ön lisans öğrencileri,

        Lisans öğrencileri,

        İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez

        Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

        ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

        Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
        burstan yararlanabilmektedir.

        2021 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

        2021 yılı KYK burs ve kredi ücretleri şöyle:

        KYK Lisans burs ve kredi ücreti: 650 TL,
        KYK Yüksek lisans burs ve kredi ücreti: 1300 TL,
        KYK doktora burs ve kredi ücreti: 1950 TL
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