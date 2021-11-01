KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK burs başvurusu şartları nelerdir? KYK burs ücreti ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu şartları taşıyan üniversite öğrencilerine her yıl karşılıksız burs veriyor. 2021 yılı başvuruları henüz başlamayınca merak konusu oldu ve KYK burslarına ilişkin tüm bilgiler araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26 Ekim-1 Kasım tarihlerinde yapılacak. KYK burs başvurularının da önümüzdeki hafta başlaması gerekiyor.
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Burs/kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
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