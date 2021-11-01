KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK burs başvurusu şartları nelerdir? KYK burs ücreti ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu şartları taşıyan üniversite öğrencilerine her yıl karşılıksız burs veriyor. 2021 yılı başvuruları henüz başlamayınca merak konusu oldu ve KYK burslarına ilişkin tüm bilgiler araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...