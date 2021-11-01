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    • 01.11.2021 22:00
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    DGS üniversite elektronik (online) kayıt nasıl yapılır? DGS ek tercih kayıtları başladı mı, ne zaman? Ek kayıt için gerekli belgeler neler?

    DGS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler üniversite kayıtları hakkında araştırmalara başladı. ÖSYM tarafından yayınlanan duyuru sonrası DGS üniversite kayıtları ne zaman sorusu yanıt buldu. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden yapılacak. E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adaylar, yerleştirildikleri üniversitelerin ders kayıt işlemlerini yapmaya başlayacak. Peki, DGS üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman yapılacak? DGS ek kayıt işlemleri nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    DGS üniversite elektronik online kayıt nasıl yapılır?

    DGS ek kayıt tarihleri hakkında araştırmalar öğrenciler tarafından arama motorları üzerinden sorgulanmaya başlandı. 27 Ekim'de açıklanan DGS ek tercih sonuçlarının ardından adaylar üniversite kayıtları için gerekli bilgileri öğrenmek istiyor. Peki, Peki, DGS üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman yapılacak? DGS ek kayıt işlemleri nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler!

    DGS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN? KAYIT NASIL YAPILIR?

    Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 02 - 05 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

    E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 02 - 03 Kasım 2021 saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

    Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.



        E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.

        Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.



        Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasından yapılan e Kayıtlar ise 17-22 Eylül'de tamamlanmıştı.
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