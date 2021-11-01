DGS üniversite elektronik (online) kayıt nasıl yapılır? DGS ek tercih kayıtları başladı mı, ne zaman? Ek kayıt için gerekli belgeler neler?

DGS ek kayıt tarihleri hakkında araştırmalar öğrenciler tarafından arama motorları üzerinden sorgulanmaya başlandı. 27 Ekim'de açıklanan DGS ek tercih sonuçlarının ardından adaylar üniversite kayıtları için gerekli bilgileri öğrenmek istiyor. Peki, Peki, DGS üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman yapılacak? DGS ek kayıt işlemleri nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler!