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    • 01.11.2021 16:57
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    Ara tatil üniversitelilere var mı? Kasım ayı ilk ara tatil ne zaman, okullar ne zaman ara tatile giriyor? Üniversitelerde ara tatil olacak mı?

    Kasım ayının gelmesiyle birlikte eğitim öğretim yılının ilk dönem ara tatili hakkında araştırmalar hız kazandı. Bu bağlamda üniversiteliler için ara tatilin olup olmayacağı da merak edilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2021-2022 eğitim öğretim takviminde tatillerin kimleri kapsayacağı açıkca belirtildi. Peki, ara tatil üniversitelilere var mı? 1 haftalık tatil ne zaman? 2021 Kasım ayı tatili ne zaman, hangi gün başlayacak? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Ara tatil üniversitelilere var mı? Üniversitelerde ara tatil olacak mı?

    Yeni ayın gelmesiyle Kasım ilk ara tatil hakkında araştırmalar hız kazandı. Üniversiteliler için ara tatilin olup olmayacağı da merak edilen konular arasında yer aldı. MEB tarafından yayınlanan 2021-2022 eğitim öğretim takvimine göre ilk ara tatil tarihi ve hangi öğrencileri kapsayacağı belirtildi. Peki, Ara tatil üniversitelilere var mı? Kasım ayı ilk ara tatil ne zaman, okullar ne zaman ara tatile giriyor? Üniversitelerde ara tatil olacak mı? İşte merake dilenler!

    2021 İLK ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    2021-2022 eğitim öğretim yılında ilk dönem ara tatili 12 Kasım 2021 Cuma günü başlayacak ve 22 Kasım 2021 Pazartesi günü de kaldığı yerden devam edecektir.

    İkinci dönemde ara tatil ise 8-18 Nisan 2021 tarihlerinde arasında gerçekleştirilecek.

    ÜNİVERSİTELER İÇİN ARA TATİL VAR MI?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2021-2022 eğitim öğretim yılında ara tatiller; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayacak ancak üniversiteler için ara tatil hakkı bulunmayacak.

        İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        7 Şubat 2022 Pazartesi günü ikinci dönem başlayacak.

        İKİNCİ ARA TATİL

        Ara Tatil 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak.

        2022 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

        17 Haziran Cuma Günü 2021-2022 eğitim öğretim yılı sona erecek.
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        Haberler Güncel Ara tatil üniversitelilere var mı? Kasım ayı ilk ara tatil ne zaman, okullar ne zaman ara tatile giriyor? Üniversitelerde ara tatil olacak mı?
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