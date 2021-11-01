1 Kasım Türksat Kablonet internet kesintisi ne zaman düzelecek? Türksat Kablonet müşteri hizmetleri numarası, arıza ihbar hattı!

Kablonet kullanıcıları sosyal medya üzerinden uzun süredir internet kesintisi yaşadığını dile getiriyor. Kullanıcılar saat 21:20'den beri internete bağlanamadığını söylüyor. Peki, 1 Kasım Türksat Kablonet internet kesintisi ne zaman düzelecek? Türksat Kablonet Kablonet müşteri hizmetleri, arıza ihbar hattı!
1 KASIM TÜRKSAT KABLONET İNTERNET KESİNTİSİ NE ZAMAN DÜZELECEK?
Konuyla ilgili Kablonet tarafından herhangi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.
Kablonet Müşteri Hizmetleri Numarası
İşlemlerinizi halletmek için ilk tercihiniz Kablonet müşteri hizmetleri ile iletişime geçmek olabilir. Bunun için Kablonet destek veya Kablonet çağrı merkezi numarası olarak da bilinen 126 veya 0 850 804 4444 numaralı telefonları arayabilirsiniz. Bu numaralardan birini aradığınızda Kablonet'in sağladığı hizmetler hakkında bilgi alabilir ya da yaşadığınız bir sorunla ilgili destek alabilirsiniz.