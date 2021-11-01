1 Kasım Türksat Kablonet internet kesintisi ne zaman düzelecek? Türksat Kablonet müşteri hizmetleri numarası, arıza ihbar hattı!

Kablonet Müşteri Hizmetleri Numarası

İşlemlerinizi halletmek için ilk tercihiniz Kablonet müşteri hizmetleri ile iletişime geçmek olabilir. Bunun için Kablonet destek veya Kablonet çağrı merkezi numarası olarak da bilinen 126 veya 0 850 804 4444 numaralı telefonları arayabilirsiniz. Bu numaralardan birini aradığınızda Kablonet'in sağladığı hizmetler hakkında bilgi alabilir ya da yaşadığınız bir sorunla ilgili destek alabilirsiniz.