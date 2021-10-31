TÜYAP kitap fuarı 2021 ne zaman? TÜYAP kitap fuarı iptal mi oldu, ertelendi mi yoksa gerçekleşecek mi? Açıklama geldi…

"TEDBİRLERE YETERİ KADAR UYULMUYOR"

"250.000'i ilk ve ortaöğretim öğrencileri olmak üzere ziyaretçilerinin yarıdan fazlasının öğrenci olduğu bu fuarın, aşıların yeterli seviyeye ulaşamadığı, genç insanlarımızın salgına karşı lüzumlu tedbirleri tam olarak almadıkları bir dönemde açılmasını gerçekçi ve doğru bulmadık. Her zaman beraber hareket ettiğimiz, kararları beraber alıp uyguladığımız, birbirimize çok güvenip değer verdiğimiz Türkiye Yayıncılar Birliği de aynı görüşü paylaşıyor. Yayınevlerimiz ile de kapsamlı görüşmeler yapıldı. Biliyorum ki onlar da fuarı ziyaretçilerimiz gibi çok özledi. Hiç birimizin deneyimi olmadığı bir salgında iki fuar dönemini beklentiler doğrultusunda değerlendirememek tabiidir ki bizleri de çok üzüyor."