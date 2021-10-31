TÜYAP kitap fuarı 2021 ne zaman? TÜYAP kitap fuarı iptal mi oldu, ertelendi mi yoksa gerçekleşecek mi? Açıklama geldi…

TÜYAP kitap fuarı 2021 ne zaman? TÜYAP kitap fuarı iptal mi oldu, ertelendi mi yoksa gerçekleşecek mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Her yıl belirlenen tarihlerde Beylikdüzü TÜYAP'ta düzenlenen ve yoğun katılım sağlanan fuar için meraklı bekleyiş sürerken açıklama geldi. TÜYAP kitap fuarı 2021 düzenlenip düzenlenmeyeceği bu açıklama ile belli oldu. İşte ayrıntılar...
TÜYAP KİTAP FUARI 2021 NE ZAMAN?
Pandemi nedeniyle 2020 yılında düzenlenemeyen TÜYAP kitap fuarı 2021 yılında da aşı yaptıran kişi sayısının yetersiz olması, tedbirlere dikkat edilmemesi sebebiyle gerçekleşmeyecek. Konuyla ilgili TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal, yayınladığı mektupta önemli açıklamlar yaptı.
"TEK SEBEBİ PANDEMİ"
Bülent Ünal: "Son iki senedir COVID-19 pandemisi sebebiyle yapılmayan Kitap Fuarları, 38 sene boyunca her sene düzenli olarak büyüyerek, kendini yenileyerek bugüne geldi. İstanbul beraberinde İzmir, Bursa, Adana, Samsun ve Diyarbakır'da her sene iki milyonu aşkın insanımızı kitapla, yazarla, toplum önderleri ve yayıncısı ile buluşturan fuarlar muhakkak kaldığı yerden devam edecek. Yalnızca İstanbul'da yedi yüz elli bini aşkın ziyaretçisi ile dünyada okura dönük en büyük fuarlardan biri olarak değerlendirilen İstanbul Kitap Fuarı'nı bu sene da yapmamamızın tek sebebi pandemi."