Okullarda 1 haftalık tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil oluyor 2021? Sömestr hangi tarihte? MEB takvimi

Okullarda 1 haftalık tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil oluyor 2021? Sömestr hangi tarihte? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Hem öğrenciler hem de velileri tatil ve dinlenme planları yaparken okulların tatil tarihlerini de merak ederek sıklıkla araştırıyor. MEB 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimini haberimizden inceleyerek okulların ara ve yarı yıl tarihlerini öğrenebilirsiniz.
OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılında iki ara tatil, bir yarıyıl tatili ve yaz tatili uygulayacak. Öğrenciler, ilk ara tatillerini Kasım ayında yapacak. İşte tatil tarihleri;
Birinci ara tatil 15-19 Kasım 2021
Sömestr Tatili 24 Ocak-4 Şubat 2022
İkinci ara tatil 11-15 Nisan 2022
17 Haziran 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonu.
OKUL SINAVLARI İPTAL Mİ EDİLECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Eylül'de birinci döneme başladı. İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime tam zamanlı geçilmesinin ardından ölçme ve değerlendirme ile ilgili alınan kararlar öğrenciler ile paylaşıldı.