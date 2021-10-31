Noter çalışma saati 2021! Hafta içi, hafta sonu noter çalışma saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi noter sorgulama işlemi arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Araba ev alım satımı, kira sözleşmesi, vekaletname, tescil, ibraname, defter onaylanması gibi daha pek çok hukuki işlem için ziyaret edilen noterlere gidecek olan vatandaşlar hafta sonu saat kaç aralığında hizmet verdiklerini merak ediyor. İşte tüm bilgiler...