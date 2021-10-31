Noter çalışma saati 2021! Hafta içi, hafta sonu noter çalışma saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi noter sorgulama işlemi arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Araba ev alım satımı, kira sözleşmesi, vekaletname, tescil, ibraname, defter onaylanması gibi daha pek çok hukuki işlem için ziyaret edilen noterlere gidecek olan vatandaşlar hafta sonu saat kaç aralığında hizmet verdiklerini merak ediyor. İşte tüm bilgiler...
NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2021
Noterler hafta içi her gün mesaiye 09:00'da başlar ve öğle tatili olan 12:00'a veya 12:30'a kadar (Noterlerde iş yoğunluğuna göre öğle arası 12:00-13:00 arası veya 12:30-13:30 arasında değişiklik gösterebilir) çalışmaya devam eder. Hafta sonu ise nöbetçi noterler hizmet veriyor.
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NOTERDE HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?
Noterde yapılan işlemlerin bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:
Şirket sözleşmesi,
Evlenme sözleşmesi,
Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi,
Zilyetlik devri sözleşmesi,
Miras taksimi G. menkul,
Hibe vaadi sözleşmesi,
Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,
Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507),
Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),
Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi,
Kira sözleşmesi,
Menkul mallarda hibe sözleşmesi,
Taksim ve ifraz sözleşmesi,
Evlat edinme sözleşmesi,