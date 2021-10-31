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    • 31.10.2021 11:25
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    Müteahhitlik belgesi nasıl alınır 2021? Müteahhitlik yetki belgesi ücreti ne kadar? Başvuru için gerekli evraklar…

    İnşaat yapmakla görevli olan kişiler Müteahhitlik belgesi nasıl alınır 2021? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. Yeni çıkan yönetmelik dahilinde inşaat yapmak isteyen herkesin bu belgeyi alması zorunlu kılınmıştır ve bu sektöre yeni katılanlar, ilerlemek isteyenler Müteahhitlik yetki belgesi ücreti ne kadar? Müteahhitlik yetki belgesi başvuru başvurusu için gerekli evraklar nelerdir? Sorgulamalarına cevap arıyor. Haberimizden tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Müteahhitlik belgesi nasıl alınır 2021?

    Müteahhitlik belgesi nasıl alınır 2021? Müteahhitlik yetki belgesi ücreti ne kadar? Başvuru için gerekli evraklar nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.İnşaat yapmak isteyen firmanın almasının zorunlu olduğu bu belge için ödenecek ücretler değişiklik gösteriyor. Belgeyi almama durumunda ceza yaptırımlarının olduğu unutulmamalıdır. İşte müteahhitlik yetki belgesi hakkında merak edilen tüm bilgiler…

    MÜTEAHHİTLİK YETKİ BELGESİ NEDİR?

    Müteahhitlik yetki belgesi tanımı itibariyle inşaat çalışmalarında yüklenici firma olarak görev alacak firmanın yetkisini gösteren belgedir. Buna göre belirli sözleşmeler kapsamında yüklenilmiş olan işin gerekli yöntemler ile tamamlanmasını sağlayan belgedir.

    Müteahhitlik yapmak isteyenlerin almasının zorunlu olduğu bu belge sayesinde işin müteahhide verildiğini göstermektedir. Başka bir deyişle söz konusu bu belge olmadan herhangi bir kişi müteahhit olarak kabul görmemektedir. Tüm inşaatlar bir mühendise bağlı olmak durumundadır. Bu durum ilgili kanunlar kapsamında yasal çerçeve altına alınmıştır ve her yapıda çalışılması gereken bir yüklenici yani müteahhit bulunması gerekmektedir. Bu belgenin alınması ile birlikte kişiler müteahhitlik yapabilirler. Özellikle belge, inşaat alanında son derece önemlidir. Belgenin olmadan çalışılması halinde çeşitli cezalar söz konusu olmaktadır.

    Müteahhitlik yapmak için 2019 yılında yapılan düzenlemeler ile birlikte müteahhitlik dokuz farklı gruba ayrılmış olup bu gruplardan herhangi birisine dahil olmak için farklı şartlar söz konusu olmuştur. Bu şartların içinde de yetki belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir. Yetki belgesinin temel amacı yapının müteahhitliğini yapacak olan gerçek ya da tüzel kimselerin ekonomik, teknik, mesleki yönlerden yapıma konu olan işi plan, proje ve diğer koşullara uygun şekilde yapabilmesini sağlamaktır.

        MÜTEAHHİTLİK YETKİ BELGESİ NASIL ALINIR?

        Müteahhitlik yetki belgesi almak için gerekli olan şartların sağlanması ve belgelerin tamamlanması ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne başvuru yapılması gerekmektedir. Gerekli şartların ve belgelerin sağlanması sonrasında yetki belgesi işlemleri tamamlanacaktır.

        Müteahhitlik yetki belgesi gerçek kişiler için istenen belgeler;

        Başvuru dilekçesi,
        Müteahhitlik belgesi başvuru formunun doldurulması,
        Kayıtlı olunan ticaret ya da sanayi odasından ilgili başvuru yılına ait olan sicil kayıt sureti belgesi,
        Vergi levhasının fotokopisi,
        Müteahhitlik belgesinin başvuru ücretinin yatırılmış olduğunu gösteren dekont. Başvuru ücretleri Halkbank ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 118 gelir kodlu hesabına yatırılmaktadır.

        Belgelerin eksiksiz ibraz edilmesinden ve müteahhitlik yetki belgesi ücreti yatırıldıktan sonra başvurunuz işleme alınacak, kısa süre içerisinde bahsedilen sınıflar kapsamında sağlanan şartlar dahilinde müteahhitlik yetki belgesi çıkarılacaktır. Müteahhitlik yetki belgesini daha sonra sınıflardaki ilgili şartları sağlamanız halinde değiştirmeniz de mümkündür.

        MÜTEAHHİT YETKİ BELGE ÜCRETİ 2021

        Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası Kayıt İşlemleri Ücreti (Gerçek ve Tüzel Kişiler) 2.900,00 TL
        Geçici Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi numarası kayıt işlemleri ücreti (Gerçek ve Tüzel Kişiler ile Entegre Niteliğinde Olmayan Sera) 1.000,00 TL
        Geçici Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi numarası kayıt işlemleri ücreti (Yapı Kooperatifleri
        ve Ticari İşletmeler)
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