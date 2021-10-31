İBB burs başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB bursu ne zaman yatacak? Başvuru şartları, sonuç sorgulama…

İBB burs başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB bursu ne zaman yatacak? Başvuru şartları nedir, sonuç sorgulama nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) öğrencilere 3 dönem boyunca burs ödemesi yapıyor ve bunun için belli başlı şartlar gerekiyor. Peki İBB burs başvurusu yaparlar için sonuçlar ne zaman belli olacak? İşte tüm bilgiler...
İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İBB burs sonuçları 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' adresi üzerinden duyurulacak. Sonuçların ne zaman açıklanacağı ise henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.
İBB BURSU NE KADAR, NE ZAMAN YATACAK?
Her yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) üniversiteli öğrencilere verdiği 3 bin 200 TL'lik burs ücretleri, 3 dönemde veriliyor. Geçtiğimiz yıllarda öğrenciler; aralıkta 1200 Türk lirası, şubatta bin Türk lirası, mayısta da bin Türk lirası olmak üzere toplamda 3 bin 200 TL'yi üç dönemde almıştı. Bu yıl da sistemin aynı şekilde devam etmesi bekleniyor.