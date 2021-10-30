Dünyanın gözü Roma'da! Başkan Erdoğan’ın G20’de yoğun diplomasi trafiği: Programı belli oldu

Dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin liderleri, iklim değişikliğiyle mücadele, Kovid- 19 salgını ve sonrası ekonomik toparlanma, dijital ekonominin vergilendirilmesi gibi konuları görüşmek üzere bugün Roma'da G20 Liderler Zirvesi'nde bir araya geliyor.
TEK TEK KARŞILIYOR
Program Roma'da başladı. Zirvenin ilk günün ev sahibi İtalya Başbakanı Mario Draghi, zirve için gelen bütün liderleri kongre merkezi önünde tek tek karşılıyor.
Zirveye, Türkiye, İtalya, ABD, İngiltere, Rusya, Japonya, Kanada, Almanya, Fransa, Avustralya, Brezilya, Arjantin, Hindistan, Çin, Endonezya, Meksika, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore ve Avrupa Birliği'nin yanı sıra Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası, Finansal İstikrar Kurulu (FSB), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası kuruluşlardan lider ve temsilciler katılıyor.
BAŞKAN ERDOĞAN ROMA'DA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TC-TUR" ile TSİ 00.10'da İtalya'nın başkenti Roma'ya geldi.
Başkan Erdoğan'ı, Roma Fiumicino Leonardo da Vinci Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş'ın yanı sıra Roma ve Vatikan büyükelçiliklerinin personeli karşıladı.