Başkan Erdoğan’ın G20’de yoğun diplomasi trafiği: Programı belli oldu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TC-TUR" ile TSİ 00.10'da İtalya'nın başkenti Roma'ya geldi.
Başkan Erdoğan'ı, Roma Fiumicino Leonardo da Vinci Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş'ın yanı sıra Roma ve Vatikan büyükelçiliklerinin personeli karşıladı.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Roma'ya geldi.
ROMA'DA KRİTİK ZİRVE
Dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin liderleri, iklim değişikliğiyle mücadele, Kovid- 19 salgını ve sonrası ekonomik toparlanma, dijital ekonominin vergilendirilmesi gibi konuları görüşmek üzere bugün Roma'da G20 Liderler Zirvesi'nde bir araya geliyor.