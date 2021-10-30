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    • 30.10.2021 07:20
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    Başkan Erdoğan’ın G20’de yoğun diplomasi trafiği: Programı belli oldu!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TC-TUR" ile TSİ 00.10'da İtalya'nın başkenti Roma'ya geldi. İki gün sürecek zirvede Başkan Erdoğan'ın yoğun programı olacak.

    Başkan Erdoğan’ın G20 programı belli oldu!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TC-TUR" ile TSİ 00.10'da İtalya'nın başkenti Roma'ya geldi.

    Başkan Erdoğan'ı, Roma Fiumicino Leonardo da Vinci Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş'ın yanı sıra Roma ve Vatikan büyükelçiliklerinin personeli karşıladı.

    Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Roma'ya geldi.



    ROMA'DA KRİTİK ZİRVE
    Dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin liderleri, iklim değişikliğiyle mücadele, Kovid- 19 salgını ve sonrası ekonomik toparlanma, dijital ekonominin vergilendirilmesi gibi konuları görüşmek üzere bugün Roma'da G20 Liderler Zirvesi'nde bir araya geliyor.


        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YOĞUN DİPLOMASİ
        İki gün sürecek zirvede Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı olacak. Dün gece Roma'ya giden Erdoğan, bugün Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık oturumuna katılacak.



        Erdoğan daha sonra ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Akşam ise İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin ev sahipliğindeki kültürel etkinliğine katılacak olan Erdoğan ardından Quirinale Sarayı'nda İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından heyet başkanları onuruna verilecek akşam yemeğine iştirak edecek.

        Erdoğan'ın bugün yapılacak olan "Daha İyi Toparlanma İçin KOBİ'lerin ve Kadınların Sahip Olduğu İşletmelerin Desteklenmesi" temalı liderler yan etkinliğine katılması da bekleniyor.

            Yarın ise İklim Değişikliği ve Çevre Zirvesi oturumuna katılacak olan Başkan Erdoğan ardından çalışma öğle yemeği formatında olacak Sürdürülebilir Kalkınma oturumuna katılacak. Sabah'ta yer alan habere göre, Erdoğan Roma'dan ayrılmadan önce ise basın toplantısı düzenleyecek.


            İKİ LİDER GLASGOW'DA BIR ARAYA GELECEK
            Öte yandan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Glasgow'da görüşmesini beklediğini belirterek, "Şu anda bunu teyit edemem ancak şu anki beklenti bu" açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Biden'a Avrupa ziyaretinde eşlik edecek olan Sullivan, Biden'ın uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

            SÜREÇ DEVAM EDECEK
            Erdoğan ile Biden'ın Glasgow'da görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine Sullivan, "Biden ile Erdoğan'ın Glasgow'da görüşmesini bekliyorum" yanıtını verdi. Sullivan, Türkiye'nin ABD'den F-16 talebine yaklaşımlarının ne olduğuna ilişkin de "Ülkelerin nasıl savaş uçakları alacağına ilişkin uzun yıllardır uygulanan bir süreç var. Türkiye şimdi bu süreçte ve süreç devam edecek. Söyleyecek başka bir şeyim yok" dedi.

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