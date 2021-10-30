Başkan Erdoğan’ın G20’de yoğun diplomasi trafiği: Programı belli oldu!



İKİ LİDER GLASGOW'DA BIR ARAYA GELECEK

Öte yandan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Glasgow'da görüşmesini beklediğini belirterek, "Şu anda bunu teyit edemem ancak şu anki beklenti bu" açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Biden'a Avrupa ziyaretinde eşlik edecek olan Sullivan, Biden'ın uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



SÜREÇ DEVAM EDECEK

Erdoğan ile Biden'ın Glasgow'da görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine Sullivan, "Biden ile Erdoğan'ın Glasgow'da görüşmesini bekliyorum" yanıtını verdi. Sullivan, Türkiye'nin ABD'den F-16 talebine yaklaşımlarının ne olduğuna ilişkin de "Ülkelerin nasıl savaş uçakları alacağına ilişkin uzun yıllardır uygulanan bir süreç var. Türkiye şimdi bu süreçte ve süreç devam edecek. Söyleyecek başka bir şeyim yok" dedi.

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