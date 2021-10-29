Son dakika! Bilsen Pirpor öldü mü, kim öldürdü? Bilsen Pirpor bulundu mu? Müge Anlı Bilsen Pirpor kimdir, kaç yaşında, nereli?

BİRSEN PİRPOR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Bulgaristan Göçmeni Bilsel Pirpor, imam nikahlı eşi Yüksel Yıldırım ile birlikte Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşıyordu. Hem Türk hem de Bulgar vatandaşı olan Pirpor 4 aydır aranıyordu. Kardeşi Şuayip Vatansever ve annesi Müge Anlı'nın programına katılarak yardım istemişti. Müge Anlı, yayında Bilsen Pirpor'un en son ailesi ile konuştuğunu sonra haber alamadıklarını, ailenin Bilsen Hanım'ın kaybolduğunu erkek arkadaşı Yüksel Bey'in annesinden öğrendiğini söyledi.

7 yıl önce eşini kaybeden 58 yaşındaki Pirpor'un bir sabah "eşim beni çağırıyor" diyerek evden çıktığı iddia edildi. O günden beri kendisinden bir daha haber alınamadığı bildirildi. En son 21 Ağustos 2021 tarihinde annesi ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Pirpor'un imam nikahlı eşi olan Yüksel Yıldırım' ın annesi, aileye şunları söylediği iddia edildi. "Bilsen rüyasında eski kocası Remzi' yi görmüş. Remzi beni çağırıyor" diyerek evden ayrıldı".

Evden ayrıldığı gün ise pasaportu ve parçalanmış telefonu yolda bulunmuştu. Pasaportu aileye teslim edildiği fakat parçalanmış telefonun ise verilmediği iddia edilmişti.

Bilsen Pirpor' un ağabeyi Şuayip Vatansever şunları anlatmıştı;

"Kaybolmanın sebebini de Lüleburgaz' lı imam nikahlı olarak yaşadığı Yüksel Yıldırım isimli kişiden öğrendik. Arıyorum, arıyorum kız kardeşime ulaşamıyorum. Annem beni aradı Bilsen' e ulaşamıyoruz dedi öylelikle de kayıp olduğunu öğrendik. Kaybolma sebebini ise imam nikahlı yaşadığı eşi Bilsen' in rüyamda ölen eşi onu çağırmış öylelikle evden çıkmış diye söylediğini iddia etti. Kardeşim vefat eden eşini sözde rüyasında görmüş, eşide onu çağırmış o da öylelikle evden çıkmış. Yolda düşmüş bayılmış Telefonu parçalanmış Pasaportu yolda bulunmuş. Göya Lüleburgaz' da Ayşe isimli birinin yanına gitmiş, su içmiş sonra oradan ayrılmış.

Duyduğuma göre de imam nikahlı eşi kız kardeşimi dövmüş sonra evden ayrılıp Bulgaristan' a dönmiş. Yüksel bey kız kardeşimi sürekli telefonla arayınca kız kardeşim de geri dönmüş. Geldikten sonra ona kredi çektirmişler. Araba aldırmışlar. 40 Bin TL ardından 27 Bin TL. ve 30 Bin TL. gibi bir daha çekilmiş fakat tam 30′ mu pek emin değilim ondan. Bu olaylardan sonra duydum ki kız kardeşim kayıp. Ben Yüksel beyden şüpheleniyorum. Ya canına bir şey getirdiler ya da bir yerde tutuluyor. Bizi mutlaka arardı. İmam nikahlı eşi olan Yüksel beyin de 1,5 yıldır birlikte olduğu eşini aramaması da şüphelendirdi"