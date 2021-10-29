KYK burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? 2021 KYK burs başvuru ücreti ne kadar? Kimler başvuru yapabilir? Şartlar...

KYK burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? 2021 KYK burs başvuru ücreti ne kadar? Kimler başvuru yapabilir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Üniversite öğrencilerinin eğitim hayatında ekonomik olarak büyük kolaylıklar sağlayan KYK bursları her yıl şartları karşılayan öğrencilere aylık olarak ödeniyor ve 2021 yılı için başvuruların hangi tarihte başlayacağı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26 Ekim-1 Kasım tarihlerinde yapılacak. KYK burs başvurularının da önümüzdeki hafta başlaması gerekiyor.
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Burs/kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
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