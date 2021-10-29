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    • 29.10.2021 12:20
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    KYK burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? 2021 KYK burs başvuru ücreti ne kadar? Kimler başvuru yapabilir? Şartlar...

    Milyonlarca üniversite öğrencisi tarafından KYK burs başvurusu nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Koronavirüs nedeniyle uzun zamandır online olarak gerçekleşen dersler sona erdi ve 13 Ekim itibariyle üniversiteler covid 19 önlemleri alınarak yüzyüze eğitime başladı. YKS ikinci ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt işlemleri devam ederken KYK burs başvurularının hangi tarihte başlayacağı, kimlerin başvuru yapabileceği gibi bilgiler merak konusu oldu. Peki 2021 KYK burs başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    KYK burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

    KYK burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? 2021 KYK burs başvuru ücreti ne kadar? Kimler başvuru yapabilir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Üniversite öğrencilerinin eğitim hayatında ekonomik olarak büyük kolaylıklar sağlayan KYK bursları her yıl şartları karşılayan öğrencilere aylık olarak ödeniyor ve 2021 yılı için başvuruların hangi tarihte başlayacağı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

    KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

    ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26 Ekim-1 Kasım tarihlerinde yapılacak. KYK burs başvurularının da önümüzdeki hafta başlaması gerekiyor.

    KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Burs/kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

    KYK BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

        KİMLER BURS BAŞVURUSU YAPABİLİR?

        Ön lisans öğrencileri,

        Lisans öğrencileri,

        İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez

        Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

        ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

        Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
        burstan yararlanabilmektedir.

        2021 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

        2021 yılı KYK burs ve kredi ücretleri şöyle:

        KYK Lisans burs ve kredi ücreti: 650 TL,
        KYK Yüksek lisans burs ve kredi ücreti: 1300 TL,
        KYK doktora burs ve kredi ücreti: 1950 TL
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        Haberler Güncel KYK burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? 2021 KYK burs başvuru ücreti ne kadar? Kimler başvuru yapabilir? Şartlar...
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