Açık lise sınavı ne zaman? MEB-AÖL sınavları online mı yoksa yüzyüze mi düzenlenecek? AÖL sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 2021-2022 yılı Açık Öğretim Lisesi takvimine göre AÖL 1.dönem sınavlarının gerçekleştirileceği tarih açıklandı. Peki AÖL sınavları için giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak?
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
2021 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek. Ancak sınavın tarihi ile ilgili güncel bir duyuru yayınlanmadı.
AÖL SINAVLARI ONLİNE MI DÜZENLENECEK?
Pandemi koşullarının, aşılama oranındaki artış dolayısıyla hafiflemesi ve okulların yüz yüze eğitime açılma kararının alınması dolayısıyla önümüzdeki dönem içerisinde sınavların yüz yüze gerçekleşme beklentisi bulunuyor. Ancak nihai karar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklama ile netlik kazanacak.
2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgeleri, 1 Aralık 2021 Çarşamba günü erişime açılacak.