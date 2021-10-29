29 Ekim OGM Materyal bilgi yarışması sonuç sorgulama 2021! 29 Ekim MEB EBA liseliler arası bilgi yarışması sonuçları açıklandı mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından liseler arası bilgi yarışması düzenleniyor. Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen yarışma saat 14:00'te başlayacak. Yarışma soruları 29 Ekim 2021 tarihinde saat 14.00'da ogm.eba.gov.tr adresinde yayınlanacak. Peki, 29 Ekim bilgi yarışması sonuçları nasıl sorgulanacak? 29 Ekim liseler arası bilgi yarışması sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm merak edilenler!
İşte MEB tarafından yayınlanan duyuru;
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Liseliler Arası Çevrim İçi Bilgi Yarışması
Genel Müdürlüğümüz tarafından millî birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın üst düzeye çıktığı millî bayramların coşkusunu yaşatmak, devlet, vatan, millet, bayrak ve cumhuriyet sevgisini güçlendirmek, Millî Mücadele, istiklal ve istikbal bilincini öğrencilerimizde sağlıklı bir şekilde oluşturmak amacıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Liseliler Arası Çevrim İçi Bilgi Yarışması düzenleniyor.
Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen yarışmaya başvurular 21 Ekim 2021 tarihi itibarıyla başlamış olup, yarışma saatine 15 dakika kalana kadar devam edecektir.
Öğrencilerimizin ogm.eba.gov.tr/yarisma adresi üzerinden başvurarak katılabileceği yarışmada dereceye gireceklerden birinciye fotoğraf makinesi ve plaket, ikinciye bisiklet ve plaket, üçüncüye ise akıllı saat ve plaket hediye edilecektir.