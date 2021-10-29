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    • Güncel
    • 29.10.2021 22:28
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    • 29.10.2021 22:33
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    1978'de kimin naaşı tabutuyla birlikte mezarından çıkarıp çalınmış ardından hırsızlar yakalanmıştır?

    1978'de kimin naaşı tabutuyla birlikte mezarından çıkarıp çalınmış ardından hırsızlar yakalanmıştır? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından akşam saatlerinde merakla araştırılmaya başlandı. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru arama motorlarında araştırılıyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı...

    1978’de kimin naaşı tabutuyla birlikte mezarından çıkarıp çalınmış ardından hırsızlar yakalanmıştır?

    1978'de kimin naaşı tabutuyla birlikte mezarından çıkarıp çalınmış ardından hırsızlar yakalanmıştır sorusu hakkındaki detayları öğrenmek isteyen izleyiciler son anlarda araştırmalarını arttırdı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtını merak ediyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: 1978'de kimin naaşı tabutuyla birlikte mezarından çıkarıp çalınmış ardından hırsızlar yakalanmıştır?

    A: Elvis Presley

    B: John F. Kennedy

    C: Charlie Chaplin

    D: Albert Einstein

    Doğru cevap: C: Charlie Chaplin

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    Haberler Güncel 1978'de kimin naaşı tabutuyla birlikte mezarından çıkarıp çalınmış ardından hırsızlar yakalanmıştır?
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