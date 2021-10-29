1978'de kimin naaşı tabutuyla birlikte mezarından çıkarıp çalınmış ardından hırsızlar yakalanmıştır sorusu hakkındaki detayları öğrenmek isteyen izleyiciler son anlarda araştırmalarını arttırdı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtını merak ediyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: 1978'de kimin naaşı tabutuyla birlikte mezarından çıkarıp çalınmış ardından hırsızlar yakalanmıştır?

A: Elvis Presley

B: John F. Kennedy

C: Charlie Chaplin

D: Albert Einstein

Doğru cevap: C: Charlie Chaplin