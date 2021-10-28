Yeni AKM Başkan Erdoğan tarafından yarın açılıyor: Sanatın ve kültürün merkezi olacak

Türkiye'nin en önemli kültür merkezlerinden biri olarak inşa edilen İstanbul Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, yani yarın kapılarını açıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhuriyet'in 98. yıldönümüne armağan olarak açılacak AKM, modern yapısı ve tasarımıyla çok yönlü olarak sanatseverlere hizmet verecek. 95 bin metrekare kapalı alana sahip merkezde 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu, 805 kişilik tiyatro salonu, sahne, kulis odaları, fuaye, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri ile sergi salonları yer alıyor.
DEV ORKESTRALAR İÇİN SAHNE
AKM'nin girişindeki opera küresi, 15 bin özel el yapımı kırmızı seramik kullanılarak yapıldı. Opera salonundaki sahne 118 kişilik dev bir orkestrayı alabilecek büyüklükte. Sahne mekaniği ve sistemleri de dünyanın en önde gelen teknolojisine sahip. AKM'nin açılışı için Adnan Saygun'un öğrencisi Hasan Uçarsu tarafından Mimar Sinan Operası hazırlandı. Mimar Sinan'ın yaşamı ve eserlerinden özel bir kesiti anlatacak opera alanında ilk olacak. Toplam bin 74 metre uzunluğunda kitap sergileme alanına sahip müstakil birim, 680 metrekarelik de etrafında tam tur dönülebilen iki ara kata sahip bir kütüphane ve çalışma katı şeklinde düzenlendi.