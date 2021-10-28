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    • 28.10.2021 08:48
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    Yeni AKM Başkan Erdoğan tarafından yarın açılıyor: Sanatın ve kültürün merkezi olacak

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhuriyet'in 98. yıldönümüne armağan olarak açılacak AKM, modern yapısı ve tasarımıyla çok yönlü olarak sanatseverlere hizmet verecek. İstanbul Taksim’de yenilenen Atatürk Kültür Merkezi dünyanın önemli opera sahneleriyle yarışacak. 118 kişilik dev orkestrayı 2 bin 40 kişi izleyebilecek.

    Sanatın ve kültürün merkezi olacak

    Türkiye'nin en önemli kültür merkezlerinden biri olarak inşa edilen İstanbul Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, yani yarın kapılarını açıyor.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhuriyet'in 98. yıldönümüne armağan olarak açılacak AKM, modern yapısı ve tasarımıyla çok yönlü olarak sanatseverlere hizmet verecek. 95 bin metrekare kapalı alana sahip merkezde 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu, 805 kişilik tiyatro salonu, sahne, kulis odaları, fuaye, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri ile sergi salonları yer alıyor.


    DEV ORKESTRALAR İÇİN SAHNE
    AKM'nin girişindeki opera küresi, 15 bin özel el yapımı kırmızı seramik kullanılarak yapıldı. Opera salonundaki sahne 118 kişilik dev bir orkestrayı alabilecek büyüklükte. Sahne mekaniği ve sistemleri de dünyanın en önde gelen teknolojisine sahip. AKM'nin açılışı için Adnan Saygun'un öğrencisi Hasan Uçarsu tarafından Mimar Sinan Operası hazırlandı. Mimar Sinan'ın yaşamı ve eserlerinden özel bir kesiti anlatacak opera alanında ilk olacak. Toplam bin 74 metre uzunluğunda kitap sergileme alanına sahip müstakil birim, 680 metrekarelik de etrafında tam tur dönülebilen iki ara kata sahip bir kütüphane ve çalışma katı şeklinde düzenlendi.

        Galeri konsolu altında oluşan korunaklı alt meydan kültür sokağıyla buluşuyor. Konsol altını kaplayan yansıtıcı malzeme derinlik, ışık ve günün koşullarıyla değişen bir görsellik sağlıyor.

        Ana girişten ve Taksim Meydanı'ndan kolay erişilebilir, görülebilir, kültür sokağına bağlanan, kentlinin buluşması ve bu meydanın yaygın kullanımı için oturma alanlarına da yer verilen bu noktada, dijital altyapısı ve yeterli sayıda ünitesi ile gişe de, ana Sanat Galerisi'nin altında cam kutular olarak tasarlanıyor.

        2 BİN 40 İZLEYİCİ
        İzleyici kapasitesi ve doğal akustik niteliğinin optimizasyonu arayışıyla çeşitli formlar çalışıldı. Yüksek niteliklere sahip bir salon elde edebilmenin fiziksel, teknik ve mimari analizleri neticesinde Milano, Viyana, Berlin, Oslo operalarında olduğu gibi, at nalı formuna karar verildi. Parter ve iki balkonda 2 bin 40 izleyici kapasiteli opera salonu için elipsoit formu kullanıldı.

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