Yeni AKM Başkan Erdoğan tarafından yarın açılıyor: Sanatın ve kültürün merkezi olacak



DEV ORKESTRALAR İÇİN SAHNE

AKM'nin girişindeki opera küresi, 15 bin özel el yapımı kırmızı seramik kullanılarak yapıldı. Opera salonundaki sahne 118 kişilik dev bir orkestrayı alabilecek büyüklükte. Sahne mekaniği ve sistemleri de dünyanın en önde gelen teknolojisine sahip. AKM'nin açılışı için Adnan Saygun'un öğrencisi Hasan Uçarsu tarafından Mimar Sinan Operası hazırlandı. Mimar Sinan'ın yaşamı ve eserlerinden özel bir kesiti anlatacak opera alanında ilk olacak. Toplam bin 74 metre uzunluğunda kitap sergileme alanına sahip müstakil birim, 680 metrekarelik de etrafında tam tur dönülebilen iki ara kata sahip bir kütüphane ve çalışma katı şeklinde düzenlendi.