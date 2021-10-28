Yeni AKM Başkan Erdoğan tarafından bugün açılıyor: Sanatın ve kültürün merkezi olacak



EN SON TEKNOLOJİYİ KULLANIYORUZ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Toplam maliyeti yaklaşık 2 milyar lira olan yeni Atatürk Kültür Merkezi için 'kapsamlı' ifadesi oldukça yetersiz kalıyor diye düşünüyorum. Biz teknoloji olarak en son teknolojiyi kullanıyoruz. Dünyanın sahne teknolojileri konusunda en ileri teknolojisini kullanan firma ile anlaştık. Dünyadaki emsalleriyle kıyaslanamayacak kadar uygun şartlarla mal etmeyi başardık" dedi.



TANITIMI YAPILDI

29 Ekim'de açılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. AKM'nin fuaye alanında gerçekleşen tanıtım toplantısına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, basın kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Tanıtım toplantısında konuşan Bakan Ersoy, "Bugün içinde bulunduğunuz bu yapı pandemi şartlarına rağmen yaklaşık 2,5 yıllık bir süreçte; dünyadaki benzer örneklerin ortalama inşa süreciyle kıyasladığımızda neredeyse üçte biri kadar bir zamanda tamamlandı. Bu çok ciddi bir başarıdır. Merkezimiz, yaklaşık 96 bin metrekare kapalı alana ve 14 bin 400 metrekare taban alanına sahip olarak, yüzde 70 oranında yerli malzeme kullanılarak inşa edildi. Çevresindeki 6 bin 100 metrekare alanda peyzaj çalışması yapıldı. Yine 4 bin 700 metrekare alana sahip 'Yeşil Çatı' sistemi uygulamasıyla diğer bir peyzaj çalışması hayata geçirildi. Az su ihtiyacı gerektiren söz konusu yeşil çatı sisteminin yanında proje gün ışığından olabildiğince faydalanacak şekilde tasarlanmış ve uygulanmıştır" dedi.