Yeni AKM Başkan Erdoğan tarafından bugün açılıyor: Sanatın ve kültürün merkezi olacak

Türkiye'nin en önemli kültür merkezlerinden biri olarak inşa edilen İstanbul Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kapılarını açıyor.
DETAYLARI A HABER CANLI YAYININDA AKTARDI
A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ yepyeni çehresi ile açılışı bekleyen AKM'den detayları aktardı.
EN SON TEKNOLOJİYİ KULLANIYORUZ
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Toplam maliyeti yaklaşık 2 milyar lira olan yeni Atatürk Kültür Merkezi için 'kapsamlı' ifadesi oldukça yetersiz kalıyor diye düşünüyorum. Biz teknoloji olarak en son teknolojiyi kullanıyoruz. Dünyanın sahne teknolojileri konusunda en ileri teknolojisini kullanan firma ile anlaştık. Dünyadaki emsalleriyle kıyaslanamayacak kadar uygun şartlarla mal etmeyi başardık" dedi.
TANITIMI YAPILDI
29 Ekim'de açılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. AKM'nin fuaye alanında gerçekleşen tanıtım toplantısına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, basın kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Tanıtım toplantısında konuşan Bakan Ersoy, "Bugün içinde bulunduğunuz bu yapı pandemi şartlarına rağmen yaklaşık 2,5 yıllık bir süreçte; dünyadaki benzer örneklerin ortalama inşa süreciyle kıyasladığımızda neredeyse üçte biri kadar bir zamanda tamamlandı. Bu çok ciddi bir başarıdır. Merkezimiz, yaklaşık 96 bin metrekare kapalı alana ve 14 bin 400 metrekare taban alanına sahip olarak, yüzde 70 oranında yerli malzeme kullanılarak inşa edildi. Çevresindeki 6 bin 100 metrekare alanda peyzaj çalışması yapıldı. Yine 4 bin 700 metrekare alana sahip 'Yeşil Çatı' sistemi uygulamasıyla diğer bir peyzaj çalışması hayata geçirildi. Az su ihtiyacı gerektiren söz konusu yeşil çatı sisteminin yanında proje gün ışığından olabildiğince faydalanacak şekilde tasarlanmış ve uygulanmıştır" dedi.
AKM'NİN TEKNİK DETAYLARI
Ersoy, yapının teknik detayları konusunda "AKM ana 5 bloktan oluşuyor. A Blok bizim opera binamız. İşlev ve büyüklüğü ile AKM'nin kalbi de burası diyebiliriz. İçinde iki bin 40 kişi kapasiteli opera salonumuz var. Yaklaşık 49 bin metrekare ve 4 bodrum, zemin ve üzerinde 9 kat olmak üzere toplam 14 katı var. En üst katında 865 metrekare kapalı alana ve 250 metrekare teras alanına sahip bir restoran bulunuyor. İnşallah ilerleyen tarihlerde sizinle orada yemek yeme şansına ulaşacağız, 300 derece boğaz manzarasıyla eşsiz. Yaklaşık 16 bin 300 metrekarelik B Blok ise bizim tiyatro binamızdır. 4 bodrum, zemin ve üzerinde 5 kat olmak üzere toplam 10 kattan oluşuyor. Tiyatro salonumuzun kapasitesi ise 802 kişidir. Bu salonumuz çok amaçlı salon olarak yapıldı. Akustik kabuğunu da hazırladık. Ofisler, kitap kafe ve dükkânlar yaklaşık 3 bin metrekare kullanım alanına sahip olan C Blok içinde bulunuyor. Burası 6 kat olup yine 4 bodrum üzerinde zemin ve artı bir kat şeklinde inşa edilmiştir. D Blok 2 bodrum, zemin ve üzerinde 1 kat olmak üzere toplam 4 katlıdır. Yaklaşık bin 700 metrekare kullanım alanı bulunuyor. AKM'nin en önemli noktalarından biri şüphesiz D Blok'tur. Zira bu binamız sergi salonlarını barındırıyor. Son olarak yaklaşık bin 600 metrekare kullanım alanına sahip olan E Blok, restoran binası olarak hizmet verecektir. Burası da 5 katlıdır ve 2 bodrum, zemin ve üzerindeki 2 kattan oluşmaktadır. 432 araç kapasiteli kapalı otoparkımız 4 bodrum kattan oluşuyor ve yaklaşık 24 bin 500 metrekare kullanım alanı bulunuyor" ifadelerini kullandı.
KÜLTÜR SOKAĞI
Bakan Ersoy, "Kültür-sanat alanında bir ihtisas kütüphanesi olan AKM Sanat Kütüphanesi ile Kreatif Endüstriler Kütüphanesi burada bulunuyor. İstanbul'daki sergi salonu ihtiyacını karşılamada önemli bir rol üstlenecek olan AKM Galeri; vizyonda fazla yer bulamayan festival filmlerine ağırlık vereceğimiz 100 kişilik Yeşilçam Sineması yine Kültür Sokağı'mızda yer alıyor. 4-6 yaş arası çocuklarımızı sanatla tanıştırmayı hedeflediğimiz, çeşitli atölye çalışmalarının yapılacağı Çocuk Sanat Merkezi de sokağımızın en önemsediğimiz yerlerden birisidir. Bizi çocuklarımızın küçük yaşta sanatla tanıştırmak istiyoruz. Yine ikinci katında gençlerimizin içinden çıkmak istemeyeceği bir Müzik Kayıt Stüdyosu olan Müzik Platformu'muz inanıyorum ki hem bu özelliği hem de sergileriyle yoğun ilgi görecektir. Bu da genç yetenekler için tasarladığımız bir stüdyo. Çok uygun şartlarda gençler burada çalışabilecek. Şu anda giriş katında 'Bizdeki Dünya, Dünyadaki Biz', birinci katında ise 'Türk Çalgıları' sergilerine ev sahipliği yapıyor. Müzik tarihimizde önemli bir yere sahip sanatçılarımıza yer verdiğimiz 'Ustalara Saygı' köşesi de Müzik Platformu'nda ziyaretçilerini bekliyor" şeklinde konuştu.