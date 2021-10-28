Şebnem Şirin neden öldü? Şebnem Şirin olayı nedir? Kim, nasıl öldürdü? Kan donduran cinayetin nedeni ortaya çıktı!

Şebnem Şirin neden öldü? Şebnem Şirin olayı nedir? Kim, nasıl öldürdü? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılıyor ve kan donduran cinayetin nedeni merak ediliyor. Genç bir kız hayatını kaybetti ve tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürülen Şebnem Şirin ile ilgili bilgiler gündemde sıkça sorgulananlar arasında yer aldı ve son gelişmeler merak konusu oldu. İşte Denizli'de yaşanan olayın tüm detayları...
ŞEBNEM ŞİRİN OLAYI NEDİR?
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sabah 06:00 sıralarında Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Şebnem Şirin ve erkek arkadaşı olarak bilinen Furkan Zıbıncı arasında tartışma çıktı.
AYRILMAK İSTEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ!
Furkan Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla Şebnem Şirin'in boğazını kesti. Şebnem Şirin'i vahşice katleden cani, polisin kısa süreli operasyonunun ardından gözaltına alındı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek öldürülen gıda mühendisliği bölümü mezunu Şebnem Şirin'in, ayrılmak istediği için çıkan tartışma sonrası hayatını kaybettiği ortaya çıktı.