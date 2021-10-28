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    • 28.10.2021 10:10
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    Şebnem Şirin neden öldü? Şebnem Şirin olayı nedir? Kim, nasıl öldürdü? Kan donduran cinayetin nedeni ortaya çıktı!

    Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi ve vatandaşlar gündemde merakla Şebnem Şirin neden öldü? Şebnem Şirin olayı nedir? Kim, nasıl öldürdü? Sorularının yanıtlarını araştırır oldu. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşadığı bilinen 25 yaşındaki Şebnem Şirin erkek arkadaşı tarafından vahşice katledildi. Kan donduran cinayetin nedeni ortaya çıktı ve tüm Türkiye’nin gündemine oturdu. İşte Şebnem Şirin olayına ilişkin tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    Şebnem Şirin neden öldü?

    Şebnem Şirin neden öldü? Şebnem Şirin olayı nedir? Kim, nasıl öldürdü? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılıyor ve kan donduran cinayetin nedeni merak ediliyor. Genç bir kız hayatını kaybetti ve tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürülen Şebnem Şirin ile ilgili bilgiler gündemde sıkça sorgulananlar arasında yer aldı ve son gelişmeler merak konusu oldu. İşte Denizli'de yaşanan olayın tüm detayları...

    ŞEBNEM ŞİRİN OLAYI NEDİR?

    Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sabah 06:00 sıralarında Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Şebnem Şirin ve erkek arkadaşı olarak bilinen Furkan Zıbıncı arasında tartışma çıktı.

    AYRILMAK İSTEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ!

    Furkan Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla Şebnem Şirin'in boğazını kesti. Şebnem Şirin'i vahşice katleden cani, polisin kısa süreli operasyonunun ardından gözaltına alındı.

    Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek öldürülen gıda mühendisliği bölümü mezunu Şebnem Şirin'in, ayrılmak istediği için çıkan tartışma sonrası hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

        Saat 06.00 sıralarında yaşanan olay sonrası Zıbıncı'nın çağırdığı ağabeyinin apart daireye gelip, polise ihbarda bulunduğu öğrenildi. Dairede polisin yaptığı incelemede iki ayrı kanlı meyve bıçağının bulunduğu belirtildi.

        Elinden hafif şekilde yaralanan Zıbıncı'nın kavga sırasında Şirin'i önce yüzünden ardından da boğazından bıçakladığı öne sürüldü.

        Kaleiçi Çarşısı'nda bir altın toptancısında işçi olarak çalışan Furkan Zıbıncı'nın Şebnem Şirin'in evine aralıklarla gidip kaldığı, olayın ardından kaçarken polis ekipleri tarafından yakalandığı ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

        FURKAN ZIBINCI KİMDİR, TUTUKLANDI MI?

        Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'ndeki bir apartta meydana gelen olayda Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı'nın yaşadığı dairede ölü olarak bulunmuştu. Olayın ardından aracına binerek kaçan cinayet şüphelisi Furkan Zıbıncı(25), polis ekipleri tarafından kent merkezinde gözaltına alınmıştı. İfade veren bir görgü tanığı, şüphelinin sırtından yaralı olarak binadan ayrıldığını iddia etmişti. Gözaltına alınan katil zanlısı Zıbıncı'nın cinsel istismar, gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi 6 suçtan kaydının olduğu ortaya çıktı. Hayatını kaybeden genç kızın ise, erkek arkadaşı hakkında emniyete herhangi bir başvuruda bulunmadığı tespit edildi.
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        Haberler Güncel Şebnem Şirin neden öldü? Şebnem Şirin olayı nedir? Kim, nasıl öldürdü? Kan donduran cinayetin nedeni ortaya çıktı!
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