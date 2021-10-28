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    • 28.10.2021 15:04
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    MEB OGM 29 Ekim liseler arası bilgi yarışması saat kaçta, sonuçlar ne zaman açıklanacak? 29 Ekim 2021 ogm.eba.gov.tr/yarisma başvuru linki!

    MEB tarafından 29 Ekim'de bilgi yarışması düzenlenecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda liseler arası düzenlenecek olan çevriöiçi bilgi yarışması hakkında öğrenciler çeşitli araştırmalara başladı. Yarışmaya katılacak olan öğrenciler, katılım koşulları ve ödüller hakkında detaylı bilgileri öğrenmek istiyor. Peki, MEB 29 Ekim liseler arası bilgi yarışmasına nasıl başvurulur, başvuru şartları nedir? OGM bilgi yarışması ne zaman, nasıl başvurulur, ödülü ne? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    MEB 29 Ekim liseler arası bilgi yarışması ne zaman, saat kaçta 2021?

    Cumhuriyet Bayramı'nın 98. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü,"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Liseliler Arası Çevrim İçi Bilgi Yarışması" düzenleyecek. Bu gelişmelerina ardından yarışma hakkında detaylı bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, MEB 29 Ekim liseler arası bilgi yarışmasına nasıl başvurulur, başvuru şartları nedir? OGM bilgi yarışması ne zaman, nasıl başvurulur, ödülü ne? İşte detaylar!

    MEB 29 EKİM BİLGİ YARIŞMASINA NASIL BAŞVURULUR?

    Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen yarışmaya başvurular 21 Ekim 2021 tarihi itibarıyla başlamış olup, yarışma saatine 15 dakika kalana kadar devam edecektir.

    Öğrenciler, ogm.eba.gov.tr/yarisma adresi üzerinden başvurarak katılabilecektir.

    Yarışma sonuçları 29 Ekim 2021 Cuma günü saat 21.00'de ogm.meb.gov.tr sitesinde yayınlanacaktır.

    KATILIM KOŞULLARI

    Yarışmaya katılmak için Bakanlığımıza (MEB) bağlı resmî veya özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim görüyor olmak gerekmektedir.

    https://ogm.eba.gov.tr/yarisma adresinden başvuru yapılacaktır. Başvurular, yarışma saatine kadar devam edecektir. Yarışmaya katılmak için başvuru yapmak şarttır.

    Yarışma günü yarışma saatinden 15 dakika önce T.C. Kimlik numaranızla https://ogm.eba.gov.tr/yarisma adresinden giriş yaparak bekleme odasında yarışmanın başlamasını bekleyebilirsiniz.

    Yarışma, 20 sorudan oluşacaktır ve her bir soru için yanıtlama süresi 15 saniyedir

    Yarışma başladıktan sonra giriş yapılamaz.

    Merkez Yürütme Komisyonu Başkanı ve üyelerinin birinci derece yakınları yarışmaya katılamaz.

        DEĞERLENDİRME SÜRECİ

        Değerlendirme sürecini Merkez Yürütme Komisyonu yürütecektir.

        Yarışma için hazırlanan sistemden alınan istatistikler Merkez Yürütme Komisyonu tarafından incelenerek dereceye girenler tespit edilecek ve sonuçlar tutanak altına alınacaktır.

        Eşit sayıda doğru cevap veren öğrenciler arasında daha kısa sürede yarışmayı tamamlayan öğrenci başarılı sayılacaktır.

        İnceleme sonucu ortaöğretim kurumlarında öğrenimine devam etmediği tespit edilenler değerlendirmeye alınmayacak, ödül kazanmaları durumunda ödülleri bir sonraki katılımcıya aktarılacaktır.

        BİLGİ YARIŞMASI ÖDÜLÜ

        1. ye Fotoğraf Makinesi ve Plaket

        2. ye Bisiklet ve Plaket

        3. ye Akıllı Saat ve Plaket
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        Haberler Güncel MEB OGM 29 Ekim liseler arası bilgi yarışması saat kaçta, sonuçlar ne zaman açıklanacak? 29 Ekim 2021 ogm.eba.gov.tr/yarisma başvuru linki!
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