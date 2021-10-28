MEB OGM 29 Ekim liseler arası bilgi yarışması saat kaçta, sonuçlar ne zaman açıklanacak? 29 Ekim 2021 ogm.eba.gov.tr/yarisma başvuru linki!

Cumhuriyet Bayramı'nın 98. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü,"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Liseliler Arası Çevrim İçi Bilgi Yarışması" düzenleyecek. Bu gelişmelerina ardından yarışma hakkında detaylı bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, MEB 29 Ekim liseler arası bilgi yarışmasına nasıl başvurulur, başvuru şartları nedir? OGM bilgi yarışması ne zaman, nasıl başvurulur, ödülü ne? İşte detaylar!
MEB 29 EKİM BİLGİ YARIŞMASINA NASIL BAŞVURULUR?
Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen yarışmaya başvurular 21 Ekim 2021 tarihi itibarıyla başlamış olup, yarışma saatine 15 dakika kalana kadar devam edecektir.
Öğrenciler, ogm.eba.gov.tr/yarisma adresi üzerinden başvurarak katılabilecektir.
Yarışma sonuçları 29 Ekim 2021 Cuma günü saat 21.00'de ogm.meb.gov.tr sitesinde yayınlanacaktır.
KATILIM KOŞULLARI
Yarışmaya katılmak için Bakanlığımıza (MEB) bağlı resmî veya özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim görüyor olmak gerekmektedir.
https://ogm.eba.gov.tr/yarisma adresinden başvuru yapılacaktır. Başvurular, yarışma saatine kadar devam edecektir. Yarışmaya katılmak için başvuru yapmak şarttır.
Yarışma günü yarışma saatinden 15 dakika önce T.C. Kimlik numaranızla https://ogm.eba.gov.tr/yarisma adresinden giriş yaparak bekleme odasında yarışmanın başlamasını bekleyebilirsiniz.
Yarışma, 20 sorudan oluşacaktır ve her bir soru için yanıtlama süresi 15 saniyedir
Yarışma başladıktan sonra giriş yapılamaz.
Merkez Yürütme Komisyonu Başkanı ve üyelerinin birinci derece yakınları yarışmaya katılamaz.