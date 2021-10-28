29 Ekim'de köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Yarın otoyollar bedava mı? FSM, Yavuz Sultan Selim, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yarın büyük bir coşkuyla 81 ilde kutlanacak. Bu süreçte yola çıkacak yurttaşlar tarafından köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağı merak edildi. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Yarın yollar ücretsiz mi, otoyollar bedava mı? İşte tüm merak edilenler!
29 EKİM'DE KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?
29 Ekim'de köprü ve otoyollar ücretsiz olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Detaylar gelince haberimizin içerisine eklenecektir.
29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
29 Ekim'de yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek. Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (havalimanı otobüsleri hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.